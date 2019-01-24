她靠這招收服「冰山前輩」　黃少祺秒變黃3歲

記者李欣容／台北報導

何蓓蓓在《金家好媳婦》中飾演金欣茹，第一次參與三立八點檔，對所有事物都是緊張又期待，前輩們不笑時看起來都很嚴肅，但相處久後她發現所有人都很好相處，更虧黃少祺是「黃3歲」，常逗得她一愣一愣的。

▲何蓓蓓喜歡玩短視頻。／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

何蓓蓓常在臉書分享和同劇演員拍攝的短視頻，潘麗麗、林義芳、韓瑜和黃少祺都入鏡，且大家都賣力演出，何蓓蓓說，「第一個跟我拍的是宏恩哥，因爲他跟佳佳拍嘛，我就想說，欸反正等戲也沒事，那我們要不要來拍一下。」沒想道江宏恩立刻答應，還跟她說，拍這種手指舞就是邏輯問題，自誇學很快。

▲第一個跟何蓓蓓錄短視頻的是江宏恩。／翻攝自Facebook／何蓓蓓）

成功後，何蓓蓓信心大增，也邀謝承均加入，「我就跟仔哥說，你不用跟我一起搞笑，就帥帥的就好，經紀人在旁邊也一直說好啦！拍啦拍啦，然後他也超配合。」

除了在等戲時拍短視頻消磨時間外，何蓓蓓爆料黃少祺還會在片場逗她，故意跟她講錯的台語發音，讓她正式拍攝時失誤，接著黃少祺就躲在一旁大笑，讓她受不了笑虧黃少祺是「黃3歲」。劇中她飾演高宇蓁的妹妹，坦言一開始還以為高宇蓁很冰山，但後來發現高宇蓁笑點很低，是個傻大姐，不管講什麼她都會相信。

▲何蓓蓓（右）、韓瑜等戲的時候玩短視頻。／翻攝自Facebook／何蓓蓓）