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ØZI開唱台灣嘻哈人都來了！蛋堡熊仔飆炸...頑童瘦子站台下

記者盧薇淩／台北報導

饒舌歌手ØZI去年推出新專輯《The Album》正式出道，不到一年就舉行「Lost In Paradise 天堂中迷航」演唱會，23日在華山Legacy領著1200人狂嗨，除了爸媽陳文彬及葉璦菱到場支持，還找來台灣饒舌圈重要歌手蛋堡、大支、熊仔、葛仲珊等人助陣；就連台下也是星光熠熠，頑童MJ116的瘦子及大淵、「國民長孫」盧廣仲等歌手都在台下欣賞。

▲▼ØZi蛋堡 。（圖／新樂園、記者張一中攝）

▲ØZI開唱蛋堡擔任嘉賓 。（圖／新樂園、記者張一中攝）

ØZI出道一年就舉行個人演唱會，他坦言很緊張又焦慮，除了演唱自己歌曲之外，嘉賓陣容一字排開，包含去年金音獎大贏家呂士軒、金曲準歌后葛仲珊、台灣饒舌先驅蛋堡、大支，還有熊仔、Julia吳卓源、9m88及孫盛希，當難得一見的蛋堡上台，全場觀眾響起熱烈尖叫，氣氛嗨到最高點。

▲▼呂士軒出席ØZI新歌演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI和好友呂士軒合唱。（圖／記者張一中攝）

提起好友呂士軒，，ØZI在合唱完《正在塞》、《搏起》後說，自己有很多好朋友，都是呂士軒介紹的，包含米奇、剃刀蔣和J Sheon，「當時在信義區頂樓，他跟我說『你可以的』，我那時候什麼都不是，不是ØZI，只是陳奕凡，他就說我支持你，你一定可以。」呂士軒也說還有一個巧合，「3年前，1月23日，也是我人生第一場演唱會。」講完後兩人在台上擁抱，展現多年友情。

▲▼ØZI演唱會，葛仲珊、蛋堡、孫盛希、。（圖／新樂園）

▲葛仲珊、孫盛希ØZI演唱會。（圖／記者張一中攝）

ØZI在演唱會上一連帶來《奪愛》《Diamond》、《Hard To Get》等21首歌曲，除了呂士軒，和孫盛希合唱《曖》，和葛仲珊合唱《瘋起來》，接連的史今、9m88，也和蛋堡合唱《台北嘻哈故事》，演唱會最終在ØZI與呂士軒、Julia、熊仔、大支眾人合作《走到飛》中結束。除了台上大陣仗嘉賓，台下低調欣賞演出的藝人也不少，包含頑童MJ116瘦子、大淵，還有不是嘻哈歌路的盧廣仲，以及最近剛發片的新人Karencici、小禎前夫李進良等人。

▲▼瘦子出席OZI新歌演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼頑童瘦子、李進良、葉璦菱看ØZI演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼葉璦菱李進良出席ØZI新歌演唱會。（圖／記者張一中攝）

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關鍵字

ØZI, 葉璦菱, 呂士軒, 蛋堡, 熊仔, 葛仲珊, 頑童, 瘦子, 大淵

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