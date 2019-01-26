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贈獎／劉青雲、張家輝《廉政風雲 煙幕》聯手飆戲　隱藏謎團籠罩真相

娛樂中心／綜合報導

賀歲鉅製《廉政風雲》由一手打造《無間道》、《無雙》的導演與編劇麥兆輝執導，再加上《無雙》導演莊文強聯合編劇，麥莊二人一直是香港電影的金牌組合，一路打造的警匪之作都成為影迷心中的經典作品。本次邀來金馬雙帝后劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠議聯手飆戲，挑戰2019賀歲最強劇情之作。

《廉政風雲 煙幕》電影海報。（圖／華映娛樂提供）
▲《廉政風雲 煙幕》將於2月5日上映。（圖／華映娛樂提供）

廉政公署ICAC裡有一宗經歷多年調查的行賄案件，但在開庭的那天，首被告─理達貿易集團負責人陳超群棄保潛逃，再加上唯一證人也是此案的舉報者─理達的前任財務總監許植堯（張家輝 飾）沒有出庭，導致法庭決定延審一周！為了讓案件順利重審，負責此案的隊長陳敬慈（劉青雲 飾）和尋找證人的江雪兒（林嘉欣 飾）曾是廉署裡一對恩愛夫妻檔，如今已經分居多時，卻不得不為行賄案展開合作。

在找尋人的過程中，兩人發現陳超群和許植堯背後隱藏的另一重身份。一個謎團的解開是另一個謎團的開啟，隱藏在背後的陰謀超乎想像，層層煙幕籠罩下，光明之路在何方？

《廉政風雲 煙幕》電影劇照。（圖／華映娛樂提供）
▲▼《廉政風雲 煙幕》電影劇照。（圖／華映娛樂提供）
《廉政風雲 煙幕》電影劇照。（圖／華映娛樂提供）

==== 參加活動！送你去看《廉政風雲 煙幕》====

 ◎活動時間：即日起至1/30(三) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言：「請問本片中有得過金馬獎的演員有誰?(舉出一名即可)

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《廉政風雲 煙幕》首三日電子交換券一組(2張)
使用時間：2/5~2/7期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用


◎得獎公布：1/30〈三〉14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.粉絲團小編將於活動公布得獎者後，私訊交換券電子序號給得獎者，請依序號兌換說明做使用，逾時取票超過票券效期恕不補償。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 劉青雲, 張家輝, 林嘉欣, 袁詠議, 廉政風雲煙幕

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