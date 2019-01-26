贈獎／劉青雲、張家輝《廉政風雲 煙幕》聯手飆戲　隱藏謎團籠罩真相

娛樂中心／綜合報導



賀歲鉅製《廉政風雲》由一手打造《無間道》、《無雙》的導演與編劇麥兆輝執導，再加上《無雙》導演莊文強聯合編劇，麥莊二人一直是香港電影的金牌組合，一路打造的警匪之作都成為影迷心中的經典作品。本次邀來金馬雙帝后劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠議聯手飆戲，挑戰2019賀歲最強劇情之作。





▲《廉政風雲 煙幕》將於2月5日上映。（圖／華映娛樂提供）



廉政公署ICAC裡有一宗經歷多年調查的行賄案件，但在開庭的那天，首被告─理達貿易集團負責人陳超群棄保潛逃，再加上唯一證人也是此案的舉報者─理達的前任財務總監許植堯（張家輝 飾）沒有出庭，導致法庭決定延審一周！為了讓案件順利重審，負責此案的隊長陳敬慈（劉青雲 飾）和尋找證人的江雪兒（林嘉欣 飾）曾是廉署裡一對恩愛夫妻檔，如今已經分居多時，卻不得不為行賄案展開合作。



在找尋人的過程中，兩人發現陳超群和許植堯背後隱藏的另一重身份。一個謎團的解開是另一個謎團的開啟，隱藏在背後的陰謀超乎想像，層層煙幕籠罩下，光明之路在何方？





▲▼《廉政風雲 煙幕》電影劇照。（圖／華映娛樂提供）





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◎活動時間：即日起至1/30(三) 12:00止

◎活動辦法：

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