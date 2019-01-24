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Body／斯容獨一無二！　沒有最美只有更美　沒有最好只有更好

斯容獨一無二　沒有最美只有更美（圖／body雜誌）

圖、文／Body雜誌提供

想知道過去的斯容，不難，因為在網路上可以搜尋到七千多萬筆從無到有的資料；要知道現在的斯容也不難，問她，她會眨著那雙洋娃娃的大眼睛，很老實地說出現在的斯容……

應該從來沒有人會這麼直接問她：「大家都很怕妳哦？」

她也很直接地回答我：「是呀！」

光是這個回答可能會被很多人解讀成 – 斯容，很大牌，很機車！

其實這句話，背後隱藏著是對廠商的責任與工作的態度。

認真不是傲慢，是專業
斯容的工作量不輸市長阿北，即使生病也從未看她缺席過，只有提早沒有準時，兩岸三地飛來飛去更是家常便飯，她的生活比公務員還要公務員，人生所有的時間大部份都給了工作，這是她選擇的生活方式，卻沒聽到她叫一聲苦。

我和她ON節目的時間也有好幾年，發現這個女生開會時廢話不多只說重點，會非常專心聆聽每個廠商如何介紹自家的商品，會用近幾乎是刻字的方式，不急不徐用工整的字體在做筆記，在聆聽的過程中去找出商品的亮點在哪裡，所以沒有她賣不好的商品，只有不認真的廠商！

一旦站在購物台的舞台上，斯容的表情是嚴肅的，態度是專業的，那是她對工作負責的一面。她確實是很機車，會要求每一張資料、字卡、道具、來賓、商品的呈現都要到位，除了她要非常清楚地跟消費者解釋商品並說服買單之外，更重要的是讓廠商能夠賺到錢。

斯容獨一無二　沒有最美只有更美（圖／body雜誌）

在殘酷現實的生態中站立
「廠商要ON一檔節目很不容易，要投入不少資金在裡面，若是這一檔沒有賣好，不是廠商認賠就算了，後面是許多人跟著失業的連鎖效應，」這是斯容在購物台工作10多年看到這個生態殘酷現實的一面，這也是為什麼每一檔她都會拚命做足功課，她不是當一個通告在ON，ON完拍拍就屁股走人，而是把每一檔都當成自己的事業在做。

有時購物台現場工作的氣氛比攝影棚內的冷氣還要冷，很多人以為是斯容今天情緒不好，所以大家連氣都不敢吭，場內可以安靜到鴉雀無聲。對斯容來說，鬧情緒的問題少之又少，其實她是在仔細聽左耳麥克風裡從製作人傳來的聲音。

「左耳戴了耳麥，來賓都坐在我的左邊，有時來賓和製作人同時在講話，根本就沒辦法聽到來賓在說什麼，光用右耳又聽得不是很清楚，這時他們就以為我在生氣或鬧情緒，所以有時我不得不把我的耳麥拿下來，才聽得到現場的聲音。」斯容很無奈地道出多年來造成不可逆的職業傷害。

斯容獨一無二　沒有最美只有更美（圖／body雜誌）

也可以很蔡依林
許多人會對她的外型會品頭論足，覺得她很「假」，因為多年來整型所引發的酸民言論，但拍攝那天不只是我一個人看到，在場的工作人員都看到，看到很「真」的斯容，真性情的斯容，心裡其實住著一個小女生來著！

拍攝的空檔，她會被一隻躺在窗邊的懶貓逗得哈哈大笑；棚裡播放著她最愛的林俊傑（JJ），也會興奮地隨著音樂一起大聲唱跳；造型師給她梳了一個從來沒有嚐試過的油頭造型，她會樂得說自己也可以很蔡依林，那是一種裝不出來的表情，是打從內心裡散發出來的真性情！

「狗仔曾經跟蹤了我一個禮拜，發現我不是在家裡，就是在購物台裡，他們覺得很無聊就不跟了。」當斯容說完這句話時，我很驚訝她是如此宅的女生！很多人應該有和我一樣的想法，認為她的生活應該是多彩多姿，因為她不缺錢，不過再仔細看她的生活模式，對，她九成都給了工作，自己的生活真的是只剩下那麼一點點。

斯容獨一無二　沒有最美只有更美（圖／body雜誌）

渣男滾開，萌萌是最愛
「放假的日子，不是睡覺，就是自己開車上山去賞鳥，再不然就是和萌萌在一起，」萌萌是一匹曾經受過重傷的馬兒，被養在北台灣淡水的三一馬術莊園裡，現在這匹馬是比家人還要親的小公主，這就是她的宅生活，而現在處在情感空窗期的她，覺得隨緣就好，「但是渣男就滾開吧！」她大聲地說出感情的底線。

購物台是斯容的舞臺，她可以盡情發揮，但視她如女兒的總裁王令麟最近希望她能嘗試不同的舞臺。「在綜藝節目裡，總覺得自己格格不入，」斯容說出近來上綜藝節目的心得。10年前若是她說出這些話，她應該會在演藝圈就此消失，當時她必須讓更多人知道「斯容」的存在，上遍了大小綜藝通告；不過此時此刻的她可以不用再這麼做了，因為沒有人不知道斯容、不認識斯容。我只能說，現在的斯容，真的變得不一樣了，變得更真，更美！

斯容獨一無二　沒有最美只有更美（圖／body雜誌）

EDITOR：王瑞玲(資深醫藥美食記者) / PHOTO：子宇影像(梁忠賢) / 服裝&配件提供： W.M Focus 女人焦點 + LORI(www.lori.world)

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