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邵雨薇「人生唯一主動告白」遭打槍！越級打怪失敗：再也不敢跨出去

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》城市快閃投影光雕秀揭幕記者會-邵雨薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲邵雨薇出席《艾莉塔：戰鬥天使》光雕秀開幕。（圖／記者黃克翔攝）

記者林映妤／台北報導

邵雨薇23日出席科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》光雕秀開幕，她身穿黑衣皮褲嶄露性感蠻腰，髮型、妝容也神還原女主角，相似度極高。她坦言佩服電影中艾莉塔主動告白，自己人生中也有告白過一次，但可惜被打槍，對象則是她國二時遇到的高三學長。

「覺得他功課很好、長得很帥，我們是因為社團認識的，之後我提起最大的勇氣傳簡訊給他說『我喜歡你』，傳完後就很害羞地把手機關機，再開機才發現他跟我說『對不起，我要認真念書，所以沒有辦法交女朋友』。」越級打怪失敗後，邵雨薇表示再也不敢主動跨出那一步，頂多釋放好感。

邵雨薇去年被爆和吳慷仁曖昧，正巧今問起理想型，她也說特別喜歡熟男大叔，因為自己非常喜歡電影《史密斯任務》，很想挑戰類似角色，若要選一位「史密斯先生」，她十分中意南韓資深男神元斌。

《艾莉塔：戰鬥天使》描述未來幾個世紀後，完全喪失記憶的機械合成人「艾莉塔」，被熱心的合成人醫師依德從廢鐵市一處廢料場裡拯救出來，甦醒過來的她，發覺所有事物都是全新體驗，正當她開始重新適應這個險惡的廢鐵市新生活時，依德也試著避開讓艾莉塔尋回她神秘的過去。電影2月5日上映。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》城市快閃投影光雕秀揭幕記者會-邵雨薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼邵雨薇扮起艾莉塔相似度超高。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》城市快閃投影光雕秀揭幕記者會-邵雨薇。（圖／記者黃克翔攝）

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