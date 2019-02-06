《Way Back Home》紅遍全韓　Shaun：當初為金在中而寫

記者吳睿慈／專訪

南韓「音樂奇才」Shaun於2018年憑藉一曲《Way Back Home》紅遍大街小巷，朗朗上口又輕柔的旋律，逆轉音樂排行榜，一舉打敗TWICE、BLACKPINK等團，成為榜單冠軍。說起這位「天才音樂人」，其實早在樂隊The Koxx活動10年許久，一夕間爆紅，他接受《ETtoday》獨家專訪，坦言「從來都沒有得到這麼高度的關注，對我來說，確實會有負擔。」未來他希望帶來更多好作品，獲得大眾的肯定。

▲Shaun因為歌曲《Way Back Home》紅遍大街小巷。（圖／華納提供）



《Way Back Home》在沒有任何宣傳下，攻佔各大排行榜，甚至連續幾週奪下冠軍榜單，令人意外的是，這首歌當初並不是專輯的主打歌，Shaun親自解答：「我對曲目在某個程度上有信心，所以故意沒有選成當主打歌。因為，我認為，聽眾可能會邊聽邊覺得這首歌很好聽，所以會去找來聽。」事實證明，他的判斷沒有錯，歌曲果然獲得高人氣。

▲Shaun希望能一直做自己想做的音樂。（圖／華納提供）



海外不少線上創作者開始cover這首歌，Shaun謙虛表示，希望未來可以寫出更好的旋律。然而，一夕間得到高度關注，難免感到有壓力，不過，就如他的人生座右銘「我想要一直做我想做的音樂」，他在音樂道路上樂於做自己，「對於做怎樣的歌曲才會得到人氣，這方面我沒什麼壓力。《Way Back Home》 是我活著走過的道路其中一個步伐，比起我的外表，音樂反而更有名，這讓我覺得萬幸。」

▲《Way Back Home》當初是為了金在中而寫。（圖／翻攝自金在中IG）



事實上，《Way Back Home》當初是為了歌手金在中而寫的旋律，Shaun談起背後的故事，他透露，歌曲寫了一陣子，才再次被拿出重新編曲，原來的曲風更偏搖滾一點，旋律有點不一樣。不過，後來正式推出的版本，旋律令人印象深刻，歌曲裡藏有思念的情感、又有點苦澀的心情，正是因為有這種情感的觸動，才會不只在韓，連海外各個國家都受到喜愛，這也是出乎他所意料的好成果。

▲Shaun為了讓大眾知道他的聲音，決定出演《蒙面歌王》。（圖／華納提供）



為了帶給歌迷更多驚喜，Shaun在2018年底突然出演歌唱節目《蒙面歌王》，一直在非主流音樂圈活動的他，突然登上電視節目，引起廣大迴響。他笑說：「我對於我的歌聲不是那麼有自信，雖然有苦惱了一下要不要出演，但覺得好像很有趣，所以就去了。」另一方面，他也是為了報答最近喜歡聽他的音樂的歌迷們，「通過這個舞台，我再次下定決心要讓自己更好的歌曲傳達出去。」

Shaun出道至今餘10年，但真正碰樂器的時間超過20年，「某個層面上對我來說意義深重，在這個不短的時間裡，沈醉在音樂裡，也做出許多作曲，就像是回頭看看一路走過來的足跡。」他想對10年後的自己說，「請你記得，就像是你第一次開始彈樂器時，今天雖然很生澀，但明天會彈得比今天更好。」

▲Shaun曾來過台灣，希望還能再來。（圖／華納提供）



Shaun過去曾與The Koxx來到台灣參加演出，對台灣留下深刻印象，他透過訪談向歌迷表示，「上次去台灣時，趁著觀光時，在Club待了一會，度過了非常愉快的時間。就算不是以DJ的身份，如果有好的機會叫我去的話，我一定會去跟台灣的聽眾們見面的！」