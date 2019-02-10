THE BOYZ專訪激岀團魂！　「發現道具倒塌」暖幫撿積木

記者吳睿慈／台北報導

「Best We the BOYZ」，11名平均20歲的大男孩鏗鏘有力、整齊喊出隊呼，就如隊名「THE BOYZ」，這是我初次見到新人團體THE BOYZ的印象，HWALL不克前來台灣的演出，但其他成員努力填滿他的空缺，洋溢著青春活力。當時才出道7、8個月的他們，保有新人團體的禮貌、純真、幹勁，訪談充滿朝氣。

▲THE BOYZ首次接受台灣媒體專訪，每輪訪問都充滿朝氣。（圖／記者張一中攝）



為了讓更多台灣觀眾認識團體，THE BOYZ從一早9、10點開始接受訪問，直到最後一家媒體都精力充沛，首次面對台灣媒體的專訪，從他們的動作、言語交談間，看得出來11人都打起12萬分的精神 ，從門外就能清楚聽見他們喊了數10遍的打招呼隊呼，每次都一如往常地大聲、有活力，這也讓我安心不少，畢竟訪問順序排在最後的媒體就是ETtoday。

THE BOYZ成員數眾多，12人平均20歲的大男孩，正值好奇心旺盛、活力充沛的年紀，照理來說，難免會有秩序吵雜的時候，但他們相當乖巧，只要看到站在門外等待訪問的工作人員或者媒體，便會立刻鞠躬、問好，讓人見識到即使是新人團體也保有良好素質。

▲善旴抽出的積木是「空」，沒能做到任務。（圖／記者張一中攝）



由於時間有限，遊戲的關卡設有「沒中」的積木，很不巧，善旴就是那位沒抽中問題的成員，令我意外的是，抽中題目的當下，我遠方聽見他遺憾地表示：「我也想要有任務。」正是因為沒抽中問題，他更努力參與整個遊戲，就算是別人抽到的問題，他也做足反應，反而讓我看見屬於新人團體「求好心切」的表演慾望。

▲▼泳勛本來害羞無法做個人技，在成員的幫助下完成任務。（圖／記者張一中攝）



為了讓遊戲進行地更有趣，成員開始拱泳勛做個人技，但他數度害羞表示：「做不來。」此時，一位坐在後方的成員喊著：「沒關係，我們都在啊！」短短一句話起了作用，11人一起完成高難度，有人眼神配合演著呼嘯而過的機車、有人則是演著摔出椅子的角色，平凡的疊積木遊戲竟激出團魂。不僅如此，就在積木倒下的瞬間，前方的成員直覺反應開始幫忙撿積木，雖是簡單的小動作，也能讓人感受到他們的乖巧。

▲坐在前排的成員還幫忙傳鳳梨酥給後方團員。（圖／記者張一中攝）



訪問順利結束，我們獻上準備好的台灣美食鳳梨酥，坐在前排的賢在、Q不忘照顧到後方的隊友，數度問：「有人沒拿到嗎？每個人都有拿嗎？」幾位成員照顧彼此的畫面映入眼簾，我後來再思考，也不經讚嘆，雖是新人團體，卻已經有了深厚的革命情感。

▲The Boyz直到最後都沒忘記問候。（圖／記者張一中攝）



值得一提的是，訪談在兵荒馬亂的30分鐘內完成，我和小夥伴拿著東西準備離開房間時，卻再度聽見一位成員喊著，「最後再問候一次。Best We the BOYZ，謝謝大家。」看著幾位成員的燦爛笑容，不禁心頭一暖，連我都忘記該問候說再見，他們卻牢牢記著該有的禮儀，這就是The Boyz魅力所在！