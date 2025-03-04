王大陸涉殺人未遂！親姐同日曬澳門玩樂照　奢華行程曝：總統套房不咋地

記者蕭采薇／台北報導

男星王大陸日前才被爆涉嫌偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，卻在手機被查扣的過程中查出案外案，涉嫌教唆打人和殺人未遂。然而同一天，王大陸的姊姊則是在IG分享赴澳門旅遊的動態，案件曝光後仍持續更新，貼出大紅貼身洋裝的照片，表示要「充好電再出發」。

▲王大陸姊姊（右）曾分享精品包，節目中拿出手的最高一顆價值200萬。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

王大陸4日遭到永和分局警方移送至新北檢複訊，案由是「殺人未遂」。對此王大陸父親王台慶相當低調，電話未接，訊息已讀不回，公司電話也已變成空號。然而王大陸的姐姐則是照常更新社群動態，透露自己正在澳門旅行。

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在王大陸姐姐的照片中，可見到她在弟弟出事這天，入住澳門高檔五星級飯店，並曬出「總統套房視角」表示「不咋地」（不怎麼樣），看來對度假中飯店房間所見到的景色不甚滿意。

儘管前面在澳門吃吃喝喝的動態，是在新聞曝光前所發，然而在王大陸涉嫌殺人未遂事件爆發後，王姐依然更新了動態，其中她身著紅色貼身洋裝，並搭配大紅色高跟鞋，神采奕奕的寫下「吃吃喝喝走走停停 充好電 再出發」，旅行的好心情看來沒有受到弟弟案件的影響。

▲王大陸姊姊曾分享整牆的愛馬仕精品包收藏。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

王大陸家境富裕，父親王台慶是身價上億的古董收藏家，當年王大陸想和恩師柴智屏解約，據傳就是爸爸出錢為他「贖身」。王姐姐不是藝人，但過去也曾接受節目訪問，分享自己的精品包收藏，不僅有整牆的愛馬仕，且每一款都6位數起跳，有的甚至價值上百萬。