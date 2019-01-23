ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭惠中甩巴掌後向鄭麗君道歉撲空　「事實上我知道她忙」

記者林彥君／新北報導

資深藝人鄭惠中昨在關懷演藝人員春節餐會中狠甩文化部長鄭麗君巴掌，她今（23日）在應曉薇市議員陪同下到文化部向鄭麗君道歉，鄭惠中抵達前，文化部大樓的民眾談論鄭惠中打人要來道歉一事，對鄭惠中舉止很驚訝，文化部外大批媒體等待時，維安員警在大門就位維持秩序。

▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

鄭惠中穿著紫色風衣到場，抗議團體在場邊高喊「譴責暴力，支持鄭麗君轉型正義。」現場有人大罵鄭惠中「丟臉！」應曉薇一路緊抓著行動不便的鄭惠中，要鄭惠中堅強，應曉薇聽到抗議大聲回嗆：「我們就是來道歉，這樣欺負低收入戶對嗎？沒有人保護她的時候，我們就會保護。」

▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深藝人鄭惠中由應曉薇陪同到文化部向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

鄭惠中下午就要開庭，到文化部道歉撲空後，接著趕往申請法扶律師，其實事前已知道鄭麗君有公務在身不在文化部，鄭惠中說：「事實上我知道她忙，但是我有誠意要來，我下次再來。」她今天仍堅持自己的立場，「部長不要拆除中正紀念堂，這是不對的事。」對於之前的過去被翻出，她表示會面對過去的一切，說完她不發一語，緩緩走上黑色箱型車離去。

▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

隨後抗議團體趁現場聚集媒體，高舉大字報力挺鄭麗君，抗議團體用大聲公高談轉型正義，更要求文化部同仁出來接見並接受獻花，現場傳出「是什麼咖？刷存在感」等批評。隨後又有穿著國旗裝、手拿國旗的民眾揮旗吶喊「恢復中華文化復興運動，鄭惠中打人不對，但要一掌打醒她。」讓原本道歉記者會變成抗議團體訴求大會。

鄭惠中記者會。（圖／ETtoday）

▲文化部一樓聚集抗議團體。（圖／ETtoday）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

不爽郝龍斌挺鄭惠中　余天直播嗆：以後我叫人看到你就打！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林「開IG新帳號」！1天曬8張新照　「愛人視角」萌哭
  2. 郭書瑤扭腰熱舞！　下秒趴地…瞬間「掉出北半球」辣翻
  3. 最慘樂團主唱！沒錢加值悠遊卡⋯住家樓下目睹女友劈腿
  4. 2018專輯賣破百萬都是他們！3張圖預測Gaon Chart K-POP大獎得主
  5. 尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎
  6. 應采兒陪兒子玩溜滑梯！　Jasper「嚇出這表情」網笑噴
  7. 黑寡婦熬了9年！　獨立電影2月底開拍
  8. 鄭惠中甩巴掌後向鄭麗君道歉撲空　「事實上我知道她忙」
  9. 瑞莎「當台灣人心願又落空」　5年幽靈人口痴等：這是我家
  10. 隋棠產後1個月「激細美腿現形」！　網看傻：這身材叫生過？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366