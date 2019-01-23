鄭惠中甩巴掌後向鄭麗君道歉撲空　「事實上我知道她忙」

記者林彥君／新北報導



資深藝人鄭惠中昨在關懷演藝人員春節餐會中狠甩文化部長鄭麗君巴掌，她今（23日）在應曉薇市議員陪同下到文化部向鄭麗君道歉，鄭惠中抵達前，文化部大樓的民眾談論鄭惠中打人要來道歉一事，對鄭惠中舉止很驚訝，文化部外大批媒體等待時，維安員警在大門就位維持秩序。

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）



鄭惠中穿著紫色風衣到場，抗議團體在場邊高喊「譴責暴力，支持鄭麗君轉型正義。」現場有人大罵鄭惠中「丟臉！」應曉薇一路緊抓著行動不便的鄭惠中，要鄭惠中堅強，應曉薇聽到抗議大聲回嗆：「我們就是來道歉，這樣欺負低收入戶對嗎？沒有人保護她的時候，我們就會保護。」

▲資深藝人鄭惠中由應曉薇陪同到文化部向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

鄭惠中下午就要開庭，到文化部道歉撲空後，接著趕往申請法扶律師，其實事前已知道鄭麗君有公務在身不在文化部，鄭惠中說：「事實上我知道她忙，但是我有誠意要來，我下次再來。」她今天仍堅持自己的立場，「部長不要拆除中正紀念堂，這是不對的事。」對於之前的過去被翻出，她表示會面對過去的一切，說完她不發一語，緩緩走上黑色箱型車離去。

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

隨後抗議團體趁現場聚集媒體，高舉大字報力挺鄭麗君，抗議團體用大聲公高談轉型正義，更要求文化部同仁出來接見並接受獻花，現場傳出「是什麼咖？刷存在感」等批評。隨後又有穿著國旗裝、手拿國旗的民眾揮旗吶喊「恢復中華文化復興運動，鄭惠中打人不對，但要一掌打醒她。」讓原本道歉記者會變成抗議團體訴求大會。

▲文化部一樓聚集抗議團體。（圖／ETtoday）