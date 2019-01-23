認不出來！朱茵「瞬間老30歲」白髮、眼窩凹陷、滿臉皺紋

記者洪文／綜合報導

香港女神朱茵復出作品《古宅》，一改以往甜美可人、仙氣飄飄的紫霞仙子模樣，成了一位苦命媽媽，守著一個大宅院，等待老公及兒子回家，就算這家傳古屋怪事不斷，她還是不肯離開。劇組特別尋覓了一間港式的古老豪宅做為拍攝地點，光是場景就充滿著破敗淒涼的氣氛，讓朱茵一踏進屋內就表示可以很快進入恐懼的情緒。

▲朱茵恐怖片《古宅》妝容瞬間老了30歲。（圖／華映提供）



《古宅》劇組透露在開攝前二天都有遇到無法解釋釋的狀況，只要一到屋內拍攝，攝影機便會不停搖晃，直到第三天才恢復正常。朱茵也表示進到大屋裡便會有股寒寒的感受，再加上攝影機事件，讓她愈拍愈心慌，還有一場她一人在被關進漆黑的小房間中，等待時間，她一直感受到有東西在移動，嚇得驚聲尖叫，「之後一定要有工作人員陪我，我才敢在原地等待拍攝。但這角色很有意思，我沒有演過，就算再怕也捨不得推掉啊！」



而46歲的朱茵在《古宅》扮演香港演員張繼聰的母親，她才年長對方8歲，張繼聰也笑說：「我們應該要演情侶才對。」所以特別化上特效老妝，演出守在老家等待兒子回家的老母親，她表示一場兒子要外出闖蕩的戲，讓也是身為母親的她感同身受，想到孩子要離開自己，便哭到淚流不止，哭到不行，就連看回放時檢查時，又再觸動心情，再大哭了一場，她說：「我一想到要是我的孩子頭也不回的走了，真的很難忍住不哭的啊！」



提到化老妝時，朱茵笑稱：「我老公黃貫中拍攝專輯封面時，也做過特效石膏模，我有心裡準備了，但在現場看到塗料一層層的蓋到臉上，我突然有種被活埋的感受，很緊張，後來重到要很多人扶住我的頭才能繼續處理啊！」終於靠著石膏模壓住她的美貌，成為雞皮鶴髮的老太太，讓她大呼太有趣，「雖然花了十個小時，但這個過程的體驗太值得了，很有成就感。」



《古宅》將於1月25日在台上映。