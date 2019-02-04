許效舜「錄到哭」收工掛急診　《瘋神》拚十年為了啥

記者許逸群／台北報導

2018年首度入圍電視金鐘獎的《瘋神無雙》將邁入第10個年頭，看似輕鬆地小品搞笑喜劇，其實拍攝過程的難度超出一般人的想像。短劇的拍攝，比起談話性節目動輒ㄧ天錄四、五集，短劇ㄧ天只能錄兩集，拍攝時間長，光是找來賓就另製作單位相當苦惱。

▲《瘋神無雙》去年首度入圍金鐘獎。（圖／攝影中心）

相信忠實觀眾都不難發現，《瘋神》從開播以來培育過許多新人，也有不少在此吸收過養分的藝人，如今在各界都有很好的發展，但說到喜劇演員的演技，卻經常被大家忽略。粉絲團不時可看到網友留言，「謝謝《瘋神無雙》帶給我笑容」，一句就足以證明這些喜劇咖的社會責任不容被忽視。

▲許效舜在節目中扮演著靈魂人物。（圖／攝影中心）

《瘋神無雙》與台灣多數節目一樣，製作經費並不充裕（甚至更少）。為了省經費，沒有咖啡機、影印機，他們就用保麗龍板做，難怪時常讓製作單位自嘲「都快可以開紙紮店了」，工作人員十項全能，具備搭景的技能也只是必須。觀眾或許沒機會見到，同仁在錄影後在棚內睡成一片的畫面。

▲《瘋神》開播以來培育過相當多的新人。（圖／記者季相儒攝）

製作人毛哥記憶猶新地說，許效舜有次錄影痛風發作、痛到掉眼淚，還是硬撐到錄完才去掛急診；山豬有次突然眼睛ㄧ片黑、嘴唇發白，去掛完急診回來後繼續上工；阿虎曾植髮過敏，頭腫的跟麵龜ㄧ樣也照常錄影。製作人說：「這是為了什麼？不就是ㄧ種熱情？永遠要站在舞台上給大家歡笑。」

▲許效舜曾痛風痛到哭，但仍堅持錄影完才就醫。（圖／記者季相儒攝）

許多人會擔心自己短劇演不了、背不了台詞，但想演、愛演的人也是絡繹不絕。大陸有《歡樂喜劇人》與《笑傲江湖》，韓國有《尋笑人》、《搞笑演唱會》，而《瘋神》則是少數在台灣能表演「喜劇」的舞台，這樣的獨特性也是製作單位不願意放棄的原因之一。