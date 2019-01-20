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蘇晏霈金色美人魚「撈上岸」　露小蠻腰放電糗像毛毛蟲

記者林彥君／台北報導

蘇晏霈、德馨、張䕒心以及蔡允潔在《民視第一發發發》除夕特別節目「經典歌舞大PK」舞蹈單元中表演「美人魚」，服裝性感美艷也讓人印象深刻，蘇晏霈說：「這次練舞大概練3次，我們到錄影前才合體練舞，很感謝另外三位願意晚上陪我採排，大家合作才能讓舞蹈這麼成功。」

▲▼蘇晏霈。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈。（圖／民視提供）

蘇晏霈說美人魚的故事就是要上岸吸引到心中的白馬王子注意，然後得到真愛才能幻化成人，舞蹈中要有些勾引性感的部分，蘇晏霈說：「不像其他三位性感女神，我是性感中的可愛版，放電力極弱。」還搞笑說自己是「被撈上岸的美人魚」，自認人生沒有性感過，有好幾段舞蹈，要扭動像正在海洋中游泳的美人魚，扭得好像毛毛蟲，感謝節目開啟她「扭動人生」，苦練終於有幾分性感的味道。

蘇晏霈過年只有2天假，忙於工作的她說除夕當天才放假，年初二就要回到台北，蘇晏霈一年大概只能回高雄老家4、5次，每天都跟爸媽視訊、傳訊息，蘇晏霈說自己跟爸媽感情很好，爸媽想她就會來台北陪伴她，在他們面前是個撒嬌的小女孩，蘇晏霈說：「這次也準備了讓爸媽笑呵呵的大紅包，讓他們開心過年，讓他們放心女兒很認真在賺錢。」今年除夕還要跟爸媽一起收看民視除夕特別節目，看她的美人魚舞蹈逗他們開心。

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