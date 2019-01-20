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《青春有你》突停播李榮浩說話了！　網一看傻眼：你笑死我算了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》是《偶像練習生》第二季，更換全新名稱再出發，卻在18日開播前宣布停播，讓觀眾期待陷入煎熬。就在停播內幕、何時再播出等成為網路最熱謠言時，連擔任導師的李榮浩都發文，內容則令大批網友傻眼！

▲《青春有你》延播，導師李榮浩說話了。（圖／翻攝自微博／青春有你） 

▲《青春有你》受到各界期待，沒想到開播當日宣布停播。（圖／翻攝自微博／青春有你）

李榮浩20日晚間發文：「《青春有你》到底啥時播？」引發網友驚訝回應「你也這麼急」、「小眼睛，我跟你有同樣的疑問」、「你問我我問誰」、「我也想知道。」他在第一季《偶像練習生》中擔任音樂導師，儘管和節目關係深厚，仍不知道新一季的開播日期，讓網友也愣住「李老師你笑死我算了」、「應該問節目組吧。」

▲《青春有你》延播，導師李榮浩說話了。（圖／翻攝自微博／青春有你）

▲李榮浩連續2季擔任節目導師。（圖／翻攝自微博／青春有你）

▲《青春有你》延播，導師李榮浩說話了。（圖／翻攝自微博／青春有你）

▲李榮浩發文問：「青春有你到底啥時播？」令網友傻眼。（圖／翻攝自微博／嗑瓜子每日專用）

《青春有你》號召兩岸三地100多位新人男偶像同台競爭，除了繼續請張藝興擔任召集人，並邀請天后蔡依林、李榮浩、徐明浩、歐陽靖、愛福傑尼等人擔任導師。如今節目單位發公告暫停播出，外傳原因是粉絲投票、淘汰制度沒有通過審查，更有人質疑是大陸最新限令「男藝人禁戴耳釘（環）」，導致節目畫面需要後製修片，到目前為止，該節目播出時間仍尚未公佈。

▲《青春有你》臨時停播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

▲《青春有你》臨時停播。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

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