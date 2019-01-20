慢2hr開唱..蕭敬騰沉重道歉！場外萬粉「最高品質靜候」感人

記者盧薇淩／高雄報導

「金曲歌王」蕭敬騰19日連兩天舉行「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，20日舉行第二場卻在開唱前發生意外，彩排到一半，面對舞台左側的觀眾大LED螢幕突然掉下來，主辦方也宣布延後2小時開演。而稍早蕭敬騰也親自錄影片跟歌迷道歉，他臉色沉重說：「這是我們自己的問題，跟大家說聲抱歉，希望大家還是有非常愉快的週末假期。」而原定8點開放歌迷入場，現在8點25分仍未開放，演唱會恐怕又得延遲到近9點才會開始。

▲蕭敬騰高雄演唱會螢幕掉落，親自道歉 。（圖／華納提供）

蕭敬騰在影片中說：「我們現在預計8點半開場，本來6點半，我知道很多來自海外、台北或其他城市來的朋友，可能有時間壓力，8點半開場前可以讓大家退票，這是我們自己的問題，跟大家說聲抱歉，希望大家還是有非常愉快的週末假期。」而高雄巨蛋場外售票處，零星粉絲詢問櫃臺退票事宜，但上萬粉絲大部分都在場外安靜坐著，靜待演唱會開始，「最高品質」維持良好秩序。

▲上萬粉絲在場外守候 。（圖／記者盧薇淩攝）

老蕭12月底才剛從美洲巡演回台，其實還未完全調整好時差，第一天開唱前一晚凌晨3點才入睡，經紀人Summer表示，時差已調整好，吃了褪黑激素，前一晚賈靜雯夫婦和他聊到凌晨4點，但20日睡過中午。他自己也靠運動希望盡快調回作息，甚至在後台架起籃球框，兩天都在開唱前打了將近1小時暖身才洗澡梳化。

▲▼粉絲在售票櫃台詢問退票事宜。（圖／記者盧薇淩攝）

▲▼高雄巨蛋場外擠爆人潮。（圖／讀者提供）

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