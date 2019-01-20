吳尊5歲帥兒Max「解鎖新髮型」　撩開瀏海「想吻我嗎」網友全瘋了！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳尊2017年帶著一對兒女Neinei和Max參加《爸爸去哪兒5》，首度答應讓兒子露臉掀起轟動，節目結束後時常分享女兒的學生生活，卻鮮少透露兒子近況，被笑虧「把兒子藏起來了！」他20日曬出5歲兒子最新照片，還幫孩子梳了新髮型！

▲吳尊最近鮮少曬兒子Max照片，被笑虧「把Max藏起來了。」（圖／翻攝自微博／吳尊）

照片中，Max頭髮旁分，瀏海消失，難得露出飽滿額頭，圓溜大眼對著鏡頭狂放電，後製特效加上咬玫瑰、臉頰唇印、還被麥克風包圍，字幕加上「我可愛嗎」、「想吻我嗎」、「我有比我爸帥嗎？」他要求和爸爸吳尊梳一樣的髮型，梳完後還調皮地跟爸爸說：「我是吳尊哈哈哈！」令老爸忍不住回應「我真是醉了。」

▲吳尊答應曬兒子，「別再說我把Max藏起來啦！」（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲5歲帥兒頭髮旁分。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲Max瀏海消失，露出飽滿額頭，還加上字幕「想吻我嗎？」（圖／翻攝自微博／吳尊）



▲Max酷帥側臉，字幕打上「我有比我爸帥嗎？」（圖／翻攝自微博／吳尊）



網友見到Max照片相當興奮，留言「我們想吻他，但是你會允許嗎？」吳尊表示「吻Max可以，NeiNei就不可以。」眾人驚呼小兒子照片「就是小吳尊的翻版啊」、「解封瀏海就是真男人大帥哥」、「老阿姨愛上你了」、「天啊這不是我男朋友嗎，我等你10年」，眾人激動回應，同時又有人笑虧「這次把NeiNei藏起來了」，令男神吳尊搞笑提醒「做人不能太貪心哦！」

▲網友激動回應吳尊：「我們想吻他，但是你會允許嗎？」（圖／翻攝自微博／吳尊）