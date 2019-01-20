1月8陸劇《皓鑭傳》復仇宮鬥！　累了換口味《奈何BOSS要娶我》勾姨母笑

記者陳芊秀／綜合報導

2019年陸劇受到新限令影響，沒有批審通過下，定檔劇隨時都有可能延播。在這期待又有可能落空的氛圍中，夯劇《皓鑭傳》臨時宣布19日以網路劇形式播出，讓苦等許久的觀眾相當振奮，一月有林依晨、張彬彬《小女花不棄》打頭陣，緊接著《皓鑭傳》強勢來襲，月底還有黃子韜、易烊千璽翻拍人氣漫畫《艷勢番之新青年》，同時還有4部小成本的甜寵系網路劇，一路播到陪觀眾迎接舊曆年。

※小女花不棄／播出日：1月5日

▲林依晨、張彬彬11歲差CP演出《小女花不棄》。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

林依晨繼《蘭陵王》後，相隔5年再演出古裝劇《小女花不棄》，雖然改編自樁樁的同名小說，刪掉時空穿越的設定，單純描述孤女花不棄帶著身世之謎，和皇朝4大商賈世家的糾葛。故事起初是歡樂喜劇，隨著身世真相逐步揭曉，女主角假死換得重生，畫風也由喜轉虐，多角戀更牽動尋寶、皇室爭鬥等，角色層次也是吸引林依晨接演的原因，更首次搭檔小11歲的張彬彬，配對絲毫沒有姐弟戀的形象，加上男女主角原聲演出，開播後贏得不少好評。

※幕後之王／播出日：1月6日

▲周冬雨、羅晉《幕後之王》詮釋綜藝製作人。（圖／翻攝自微博／幕後之王）

《幕後之王》以電視綜藝圈為職場舞台，描述傳媒學院的畢業生「布小谷」，和頂級製作人「淳于喬」之間的愛情故事。周冬雨回歸小銀幕，且首度搭檔羅晉，戲裡從冤家變情人，暱稱「捕魚CP」，戲裡一幕酒吧中遮眼、背後環抱，一度衝上微博熱搜，男女主角被觀眾催促「原地結婚」掀起話題。

※眾王駕到／播出日：1月9日

▲《眾王駕到》3帝王穿越到現代。（圖／翻攝自微博／眾王駕到）

網路劇穿越哏通常是女主角從現代穿到古代，《眾王駕到》則反其道而行，描述女主角洛夕，意外將小說中的三個帝王帶來現實世界，眾王和現代社會格格不入的生活，引發各種笑料。男星高泰宇演過BL虐愛劇《雙程》，這次扮演年輕皇帝秦尚，和代文雯展開跨時空戀愛。

※獨家記憶／播出日：1月14日

▲《獨家記憶》甜到讓人想戀愛。（圖／翻攝自微博／獨家記憶）

網路劇《獨家記憶》是大陸校園劇中，較為少有的「師生戀」題材。描述英語系的大三女生薛桐考試作弊未遂，被監考的物理系博士生慕承和抓包，兩人結下不解之緣，改編自木浮生的同名網路小說。現年30歲的張超在戲裡除了是博士生，也是俄語代課老師，學霸設定增添書卷氣質；李婷婷曾在《談判官》扮演楊冪妹妹，新戲是擁有悲傷記憶的大學生，男女主角一場俄文告白的灑糖橋段，掀起陸網好奇，全劇目前已經播畢，結局遭嫌收尾太倉促，劇組透露會有番外篇，仍令粉絲相當期待。

※絕世千金／播出日：1月17日

▲《絕世千金》是女主角穿越到遊戲世界。（圖／翻攝自微博／絕世千金）

如果你喜歡《雙世寵妃》，那麼《絕世千金》也將是追劇的口袋名單，該劇原名《好色千金》，改編自網路遊戲，導演元德曾執導《雙世寵妃》的第一部，也是掀起甜寵劇熱潮的幕後推手。該劇由28歲的女星鄭湫泓扮演宰相千金「林洛景」，穿越到遊戲世界後，邂逅了4個不同類型的帥哥，包括傲嬌霸道的淵政王「鐘無寐」、高冷忠誠的侍衛「柳修文」、暖男型首富之子「江軒宇」，以及性情淡泊的劍仙「花應遲」，女主角大享齊人之福，並和傲嬌王爺發生真愛。電視劇一口氣全集上線，省下等待之苦，也因為故事集數多，被視為春節追劇的口袋名單。

※奈何BOSS要娶我／播出日：1月17日

▲《奈何BOSS要娶我》描述腹黑總裁的秘密計畫。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

《奈何BOSS要娶我》描述一個工作狂總裁「凌異洲」，被罹患白血病的18線女藝人「夏林」苦苦哀求捐骨髓救命，為此提出交換條件「跟我結婚」，兩人莫名展開契約婚姻，不過這一切都是腹黑的計畫。男主角徐開騁現年28歲，是明道旗下藝人，近年演出《結愛·千歲大人的初戀》、《我在大理寺當寵物》累積人氣，這次在《BOSS》中扮演腹黑總裁反應奇佳，戲裡不惜半裸狂撩女主角，劇情雖然老哏，仍被觀眾形容「我居然還一臉姨母笑」、「小說具象化」、「先婚後愛瑪麗蘇」，開播才放送6集就成為熱搜劇。

※皓鑭傳／播出日：1月19日

▲《皓鑭傳》遲了2個月終於開播。（圖／愛奇藝台灣站）

《皓鑭傳》描述戰國晚期，御史之女李皓鑭和商人呂不韋、質子嬴異人三人之間的糾葛和奪權之路。女主角吳謹言2018年因清宮劇《延禧攻略》爆紅，和聶遠再度組成CP，輔佐茅子俊扮演的質子登上王位，她也是歷史上秦始皇的生母，新戲如何再扮「黑蓮花」，從逆境重生，對決影后級演員寧靜，最後達成復仇大願，也是追劇一大看點。

※艷勢番之新青年／播出日：1月30日

《艷勢番之新青年》改編自同名漫畫，以清末民初為時代背景，黃子韜扮演留學歸來的貝勒爺「崇利明」，組成護衛宮廷組織的「艷勢番」，並招募了易烊千璽，還有格格胡冰卿加入，在動盪戰亂對抗權力鬥爭，也見證清朝結束和新時代的來臨。主角們建立深厚情誼，預告熱血指數破表，也有網友聯想到日本幕末主張尊王攘夷的「新選組」。