《半澤直樹》原班人馬揭企業霸凌內幕！　2019必看日本電影10強

▲2019必追日本電影，精選前10強都受到台日影迷期待。（圖／翻攝自日網／映画.com）

記者陳芊秀／綜合報導

日本電影到台灣上映的數量相當多，從影展到院線，每一年大片都有機會排檔，讓台灣觀眾不必等太久。從愛情片到商業片，更有日劇電影化吸人氣，2019年包括爆紅BL《大叔的愛》登上大銀幕，還有《半澤直樹》原班人馬拍攝的《七個會議》，新海誠又帶來新作《天氣之子》，從動畫到真人電影，部部都令人想去電影院朝聖！

1.木村拓哉加入東野圭吾世界！《假面飯店》宣傳跑很大

▲木村拓哉主演東野圭吾電影《假面飯店》。（圖／翻攝自日網／映画.com）

「日劇大神」木村拓哉從小螢幕跨界大銀幕，曾靠代表作《HERO》創下破80億日圓的票房，近年因為天團SMAP解散，外型遭諷衰老劣化，主演多部電影票房不見昔日威力。他2019年再推新片《假面飯店》，改編自東野圭吾的暢銷小說，也可說是首度加入東野圭吾的推理世界，片中扮演刑警臥底當飯店員工，調查殺人事件，為了宣傳上遍各大綜藝節目，更在不知節目隱藏攝影機情況下，吐露真心話「大家都說我演什麼都是木村拓哉」，大神告白苦惱震撼業界，真性情更掀起熱烈迴響，電影1月18日上映後，隨即奪下首週票房冠軍。

2.年年奪台灣日片冠軍！《名偵探柯南：紺青之拳》場景新加坡

▲《柯南》最新劇場版以新加坡為故事舞台。（圖／翻攝自日網／映画.com）

《名偵探柯南》每年上映劇場版，都成為台灣日片票房年度冠軍，推理劇情擄獲大小朋友，2018年《零的執行人》更刷新台日票房新高。緊接著2019年4月繼續推出新作《紺青之拳》，場景來到新加坡，更是以當地著名地標「金沙飯店」成為事件舞台，讓亞洲粉絲更有熟悉感，該片年年稱霸日本上半年票房冠軍，最新一集又會帶來多大迴響令動漫迷期待。

3.《航海王：STAMPEDE》20年紀念大片必須看起來

▲《航海王》劇場版推出20周年紀念版。（圖／翻攝自日網／映画.com）

《航海王》連載突破20年，推出眾多慶祝活動，其中20周年紀念劇場版《STAMPEDE》來勢洶洶，預計8月9日上映，也讓同檔期電影挫咧等。該部電影是《航海王》劇場版的第14集，加上是20周年紀念版，更促使動漫迷必須朝聖，電影副標題「STAMPEDE」有著狂熱的行動、奔逃、暴走的意思，光是概念海報就充滿神秘，拉高期待值。

4.《天氣之子》上映日快筆記！新海誠再獻絕美畫風

▲新海誠最新動畫作品《天氣之子》2019年7月19日上映。（圖／翻攝自推特）

新海誠2016年發表動畫《你的名字》，在日本創下百億票房，也在台灣大賣2億台幣。他籌備2年終於要推出新作《天氣之子》，故事描述在異常天氣的時代，受到命運擺布的少年邂逅少女，而且發現女孩擁有讓天空放晴的不可思議的力量。配音員是從2000多人中選拔，男主角是醍醐虎汰郎，女主角是森七菜，首波視覺海報曝光，一名少女騰空飛越而上，俯瞰天空變幻，文案寫著「這是只有我和她才知道，有關世界的祕密的故事」，被網友讚嘆「光看海報就哭了」，還有人記下上映日表示：「7月19日不會再排其他行程了。」

5.正妹給100萬求我當男友！《雪之華》淒美愛情逼淚崩

▲《雪之華》故事唯美催淚。（圖／翻攝自日網／映画.com）

中島美嘉的歌曲代表作《雪之華》風靡全亞洲，被翻唱中文、韓文版，現在更要翻拍成電影！歌曲意境轉為電影其實並不是第一次，樂團「DREAMS COME TRUE」的歌曲《未來預想圖》也曾拍成電影，《雪之華》找來知名編劇岡田惠和打造淒美戀曲，描述時日不多的女主角，邂逅了玻璃工藝家，提出給100萬，希望對方當自己男友的要求，並相約一起到芬蘭看極光。預告從日本夏季風景，到芬蘭冬季雪景，畫面唯美搭配催淚愛情，男女主角是登坂廣臣和中條彩未。

6.《七個會議》拍桌爽片！《半澤直樹》原班人馬新作

▲《七個會議》是踢爆企業黑幕片。（圖／翻攝自日網／映画.com）

小說家池井戶潤2013年《半澤直樹》爆紅全亞洲，銀行員在工作上的奮鬥物語，在台灣也掀起追劇熱潮，雖然6年來《半澤》續集遲遲未推出，作者其他小說則是不斷被翻拍。2019年即將上映的電影《七個會議》也是暢銷小說，描述中小企業的萬年課長鬧出職權騷擾事件，進而揭開企業黑幕，該片男主角是狂言師野村萬齋，配角陣容包括香川照之、及川光博、片岡愛之助、北大路欣也等人都是《半澤》中的原班人馬，電影預告拍桌嗆聲的場面，也令人聯想到《半澤直樹》的激烈對峙，被視為2019年強片之一。

7.日劇電影化！《信用詐欺師》對決《大叔的愛》

▲《信用詐欺師》票房對決《大叔的愛》。（圖／翻攝自日網／映画.com）

爆紅日劇登上大銀幕，已經是日本電影市場的主流路線之一。2018年長澤雅美、東出昌大、小日向文世主演《信用詐欺師》，編劇是《王牌大律師》古澤良太，除了劇本老早就宣佈會翻拍陸版、韓版，更遠赴香港拍攝電影版，預計2019年上映。另一部爆紅日劇《大叔的愛》迴響熱烈，電視台宣布2019年春季推出第二部續集，緊接著夏季上映電影，兩大夯劇電影版將展開票房對決。

8.《阿宅的戀愛太難》看完選角陣容要追了

▲《阿宅的戀愛太難》備受期待。（圖／翻攝自日網／映画.com）

山崎賢人因為演出眾多漫畫改編電影，擁有「漫改王子」的封號。他2019年新片翻拍超人氣漫畫《阿宅的戀愛太難》，搭檔高畑充希，該作描述熱愛電玩的帥宅男，和腐女OL是青梅竹馬，後來升級戀人交往的愛情故事，由於漫畫內容貼近御宅族的生活，打從漫畫連載，推出動畫版都大受歡迎，電影版導演找來執導《銀魂》的福田雄一，讓眾多年輕影迷大喊「夢幻陣容！」

9.《十二個想死的孩子們》隱藏版角色是她！

▲《十二個想死的孩子們》選角高顏值。（圖／翻攝自日網／映画.com）



名導堤幸彥從小螢幕成功轉型為電影導演，新作《十二個想死的孩子們》光劇名就驚悚。該片原本是作家沖方丁的小說，描述聚集在廢棄醫院的12少男少女，目的是「安樂死」，但是卻在這時候發現一具無名屍體，展開懸疑推理的劇情。該片找來當紅年輕演員，必以鮮紅色標記數字，12個孩子選角包括杉咲花、新田真劍佑、北村匠海、高杉真宙、黑島結菜、吉川愛、萩原利久、渕野右登、坂東龍汰、古川琴音、竹內愛莎等，最後再公布隱藏版角色是「千年一遇美少女」橋本環奈，高顏值陣容讓電影未上映先轟動。

10.主角是貓太犯規！《貓與大叔》導演是動物攝影大師

▲《大叔與貓》暖哭觀眾。（圖／翻攝自日網／映画.com）

日本動物電影在台灣也擁有一票觀眾群，2019年新片之一《大叔與貓》是人氣漫畫翻拍，描述住在小島的大叔「大吉」，和亡妻飼養的貓咪「小玉」之間的生活日常，原本相依為命的日子，因為大叔生病倒下，不得不離開小島。故事溫馨又賺人熱淚，男主角是落語家立川志之輔，導演是擅長動物攝影的岩合光昭，這也是攝影師首次執導演筒，光預告就足以讓影迷噴淚。