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阿翔老婆同框謝忻！　甜笑「3人大合照」：We are family

記者李湘文／綜合報導

藝人謝忻日前被拍到跟阿翔獨處，兩度傳出緋聞，事後澄清「我們是從以前到現在10幾年一起打拼的兄弟」，否認有曖昧關係。阿翔的老婆Grace也沒放在心上，18日還主動PO出合照，連帶阿翔和女兒一起，堅定表示「We are family」。

▲阿翔老婆同框謝忻。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace和謝忻合照。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace在臉書曬出幾張自拍，大方帶著家人跟謝忻合照，力碎近日傳出的外遇緋聞。她鼓勵：「有人稱，流言蜚語會像股…龍捲風，我稱，這不過是淬煉的種子！暴風雨裡大家總霧裡看不清楚，其實！我們雙手更加緊扣著彼此。沒事！就一起衝過去就好了吧！時間它總會洗去身上的泥沙。」

▲阿翔老婆同框謝忻。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace、阿翔、謝忻一起合照，強調「We are family」。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

此外，Grace也特地向謝忻溫情喊話：「生命如此短暫～期盼下一個十年仍與妳相伴。」並強調「We are family」，把對方也視為自己的家人。事實上，阿翔先前被問到緋聞，也曾說謝忻是從小一起長大的兄弟，「跟兄弟不會有什麼的」。

▲阿翔老婆同框謝忻。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

▲Grace力挺謝忻。（圖／翻攝自臉書／Out Of Control 媽咪Grace）

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