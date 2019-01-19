《SKY Castle》新穎題材爆紅！10年前李昇基這部創下高收視

文／鍾樂偉

近日，Facebook與Instagram等社交平台上廣為流行一項名為「10yearschallenge」的活動，從對照2009年與今年2019年個人面貌的改變，不少名人也紛紛在網上分享了自已過去10年間外表的變化。韓劇10年來也大大不同。

過去10年科技的突破，也改變了我們觀看娛樂節目的型態，韓劇市場在2009年，當Youtube還未全方位入侵韓劇的宣傳平台時，大部份的劇集推廣，仍是以電視台廣告，或是網上新聞作主要宣傳手法。到了2019年，幾乎所有的韓劇，不分頻道，都已慣性地透過Youtube等網上平台，分段式上傳劇集短片，供觀眾免費收看。

而且，當年大部份電視台的收視記錄方法，還是以傳統的居家作單位，以即時同步收看作為電視觀賞的紀錄。到了2019年，韓劇的收視計算，再也不只是單看電視機的收視紀錄，網路播放與收費平台下載等數字，也一併地納入衡量的標準之內。而且隨著社交平台的興起，近年「網路話題性」也變成與收視率同樣重要，作為電視台競爭收視市場的新準則，加劇了頻道間的拉鋸戰。

▲《燦爛的遺產》是十年前最紅戲劇，韓國人近半都看過。（圖／燦爛的遺產劇照）

尤記得2009年最深印象的一部韓劇，就是由SBS電視台製作，李昇基與韓孝周飾演男女主角，關於富二代戀上窮家女的劇集《燦爛的遺產》（찬란한 유산）。這類題材，在10年前的時代背景下仍然深受劇迷歡迎，收視率更高達47%。而且，《燦爛的遺產》的出現，也可反映出作為傳統大台，SBS在10年前韓劇市場的競爭下，仍有一定的市場號召力。

但進入2019年，韓劇市場的定位與觀眾的口味，已與10年前大為不同。家族爭產、長篇大論說道理、灰姑娘的理想愛情故事，已被劇迷視為「俗套」，已經是不再受觀眾支持的劇集種類。

▲《SKY Castle》是2019年目前最受歡迎韓劇。（圖／翻攝JTBC官網）

反過來，同樣是關於上流社會的故事，2019年迄今最受劇迷追捧，並成為當下韓國國內最具話題的作品：《SKY Castle（天空之城）》，情節再也不是單純地講述爭吵的家庭糾紛而已，而是敢於揭露並批評權貴階層內，他們為鞏固權力，延續至下一代，使出各式各樣叫外界嗤之以鼻、歪風手段的，既真實又娛樂性十足的故事。

觀眾喜歡故事的變化，也反映了韓國不同頻道的定位高低，也與10年前大為不同。

▲韓電視台OCN近年竄起，像《VOICE2》就是出自這台。（圖／翻攝自愛奇藝）

2019年叫觀眾更關心的電視台，不再是昔日的KBS、SBS或MBC，而是近年冒起的JTBC與OCN等新型專門製作特色題材劇集的新頻道（tvN則是已經瘋迷好幾年了）。

當然，時代變了，觀眾看劇集的習性大大改變，收視率隨著韓國電視台進入百家爭鳴時代，像2009年般47%的紀錄，只會成為歷史的一部份。今天《SKY Castle》獲得了19%的收視率，已是JTBC開台以來最高收視紀錄，這個數字放在今天市場環境下，也是非常了不起的紀錄。

從2009年到2019年，我們見證了從《燦爛的遺產》到《SKY Castle》，出現了新的劇集題材與新頻道的冒起，不知到了2029年時，韓劇的世界又會變成怎麼樣？

本文由鍾樂偉【2009 vs. 2019：韓劇市場的變化】授權提供

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