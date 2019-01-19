ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《SKY Castle》新穎題材爆紅！10年前李昇基這部創下高收視

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

近日，Facebook與Instagram等社交平台上廣為流行一項名為「10yearschallenge」的活動，從對照2009年與今年2019年個人面貌的改變，不少名人也紛紛在網上分享了自已過去10年間外表的變化。韓劇10年來也大大不同。

過去10年科技的突破，也改變了我們觀看娛樂節目的型態，韓劇市場在2009年，當Youtube還未全方位入侵韓劇的宣傳平台時，大部份的劇集推廣，仍是以電視台廣告，或是網上新聞作主要宣傳手法。到了2019年，幾乎所有的韓劇，不分頻道，都已慣性地透過Youtube等網上平台，分段式上傳劇集短片，供觀眾免費收看

而且，當年大部份電視台的收視記錄方法，還是以傳統的居家作單位，以即時同步收看作為電視觀賞的紀錄。到了2019年，韓劇的收視計算，再也不只是單看電視機的收視紀錄，網路播放與收費平台下載等數字，也一併地納入衡量的標準之內。而且隨著社交平台的興起，近年「網路話題性」也變成與收視率同樣重要，作為電視台競爭收視市場的新準則，加劇了頻道間的拉鋸戰。

▲韓劇「十年挑戰」換這部爆紅。（圖／燦爛的遺產劇照）

▲《燦爛的遺產》是十年前最紅戲劇，韓國人近半都看過。（圖／燦爛的遺產劇照）

尤記得2009年最深印象的一部韓劇，就是由SBS電視台製作，李昇基與韓孝周飾演男女主角，關於富二代戀上窮家女的劇集《燦爛的遺產》（찬란한 유산）。這類題材，在10年前的時代背景下仍然深受劇迷歡迎，收視率更高達47%。而且，《燦爛的遺產》的出現，也可反映出作為傳統大台，SBS在10年前韓劇市場的競爭下，仍有一定的市場號召力。

但進入2019年，韓劇市場的定位與觀眾的口味，已與10年前大為不同。家族爭產、長篇大論說道理、灰姑娘的理想愛情故事，已被劇迷視為「俗套」，已經是不再受觀眾支持的劇集種類。

▲韓劇《SKY Castle》劇照。（圖／翻攝JTBC官網）

▲《SKY Castle》是2019年目前最受歡迎韓劇。（圖／翻攝JTBC官網）

反過來，同樣是關於上流社會的故事，2019年迄今最受劇迷追捧，並成為當下韓國國內最具話題的作品：《SKY Castle（天空之城）》，情節再也不是單純地講述爭吵的家庭糾紛而已，而是敢於揭露並批評權貴階層內，他們為鞏固權力，延續至下一代，使出各式各樣叫外界嗤之以鼻、歪風手段的，既真實又娛樂性十足的故事。

觀眾喜歡故事的變化，也反映了韓國不同頻道的定位高低，也與10年前大為不同。

▲《VOICE2》李陣郁、李荷娜。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲韓電視台OCN近年竄起，像《VOICE2》就是出自這台。（圖／翻攝自愛奇藝）

2019年叫觀眾更關心的電視台，不再是昔日的KBS、SBS或MBC，而是近年冒起的JTBC與OCN等新型專門製作特色題材劇集的新頻道（tvN則是已經瘋迷好幾年了）。

當然，時代變了，觀眾看劇集的習性大大改變，收視率隨著韓國電視台進入百家爭鳴時代，像2009年般47%的紀錄，只會成為歷史的一部份。今天《SKY Castle》獲得了19%的收視率，已是JTBC開台以來最高收視紀錄，這個數字放在今天市場環境下，也是非常了不起的紀錄。

從2009年到2019年，我們見證了從《燦爛的遺產》到《SKY Castle》，出現了新的劇集題材與新頻道的冒起，不知到了2029年時，韓劇的世界又會變成怎麼樣？

本文由鍾樂偉【2009 vs. 2019：韓劇市場的變化】授權提供

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多鍾樂偉專欄文章

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

燦爛的遺產, 10年挑戰, 十年挑戰, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他24hr「堅挺站立」高舉神槍！　醫一看X光傻眼「裡面塞滿超噁物體」
  2. 專訪／永遠「第一個起身」　謝震武27年來的堅持
  3. 吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她
  4. 女兒想插嘴要舉手！　宥勝「同理心育兒術」被推爆
  5. 《SKY Castle》新穎題材爆紅！10年前李昇基這部創下高收視
  6. 大陸影帝遭揭「外遇多P性醜聞」　小三女星爆被捕入獄！
  7. 李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙
  8. 許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻
  9. 李亞萍嫌3600少被罵爆！　藝人婚禮紅包「驚人行情」曝光：比一般人多3倍
  10. 吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366