「中風住院遭偷拍」影片外流！ 　廖峻兒子怒斥：不尊重病人隱私

記者許皓婷／綜合報導

66歲資深演員廖峻17日驚傳小中風，家屬為了讓他安心養病，原本不讓消息外流，但卻傳出有人偷拍他在醫院的影片，讓他兒子廖錦德出面怒斥「不尊重病人隱私」。

▲廖峻17日傳出小中風，目前休養中。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）



廖峻兒子廖錦德在臉書發出聲明：「當你偷錄他的當下，他正努力讓自己變好，你可以過去幫他加油打氣，跟他聊聊天，他會很開心。」他表示但沒經過他人同意偷錄，又私下流傳的話，無疑是不尊重病人隱私，又對病人打擊信心，他更喊話：「如果你有看到，甚或收到影片轉傳，請刪除影片，幫他（廖峻）加油。」

▲廖峻兒子發聲明，怒斥偷拍者。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）



廖錦德也在17日晚間開直播說明，透露爸爸廖峻是在跨年前一晚12月30日，因天氣太冷，患上流感才會導致輕微中風，因為擔心影響父親休養，因此低調處理，「怕他病情會突然有變，會越來越嚴重，所以我們一直沒有公開這件事情，除了家裡人以外，我也只跟公司說單純流感，但的確是有小中風。」

不過，廖錦德強調爸爸目前狀況已經穩定，恢復也很良好，他也轉達父親的意願，「希望可以以完全康復的狀態面對大家。」因此希望大家可以給爸爸一些私人空間及時間，但也非常謝謝大家的關心。