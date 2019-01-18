相處6小時後「對孫安佐改觀」　不要鬧：已知道案情真相

記者傅家妤／綜合報導

孫安佐從美國回台後，第一次接受專訪，來自知名YouTube頻道「不要鬧工作室」，在推出了第一段正片後，該頻道再度分享了一段與他相處6小時後的感想，片中不僅訪問了孫安佐的同學，還為孫平反，「他已經告訴我們真正的案情了，如果他沒有騙我們，等他可以說真相的那天，會有更多人改觀。」

▲孫安佐接受「不要鬧工作室」專訪。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

「不要鬧工作室」17日釋出一段影片，稱該支影片是對孫安佐做了一個「遲來的可觀專訪」，影片中孫安佐透露，之所以願意接受訪問，是因為「不要鬧工作室」先前拍了一個批評他的影片，之後還願意找他做專訪，覺得這個頻道「很厲害」，因此也願意向對方全盤托出所事情。

▲與孫安佐相處了6個小時後，「不要鬧」也對他改觀。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

在相處了6個小時後，「不要鬧工作室」也對孫安佐有所改觀，「我這次學到，在沒有收集到更全面的資訊時，我不能太早對任何人下定論。」經過這次的合作，他們認為孫安佐只是個「不想被誤解的小孩」，面對排山倒海酸言酸語、負面壓力也都能一一承受，對孫感到非常佩服。





▲孫安佐同學受訪。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

另外，影片的最後，孫安佐的同學也出面受訪稱，過去有許多同學都曾到孫安佐家裡玩，大家也非常了解孫的為人，認為對方不像外界所說的那樣，還強調「即使他（孫安佐）再跌倒了，我們還是會選擇再相信他一次。」

▼「不要鬧工作室」訪問孫安佐片段。（影片／取自YouTube／Stopkiddinstudio，如遭刪除請見諒。）