鐵粉半夜搶專輯！蔡依林笑：不覺得很酷嗎？是我可能就算了

記者盧薇淩／台北報導

相隔四年發片，天后蔡依林（Jolin）近日到pop radio《What’s up Music》與俊菖分享新專輯《Ugly Beauty》，實體專輯推出後在網路立刻秒殺，連俊菖都差點買不到，讓他忍不住向天后吐嘈說「為了搶專輯都不用睡了」，沒想到蔡依林居然說「不覺得很酷嗎，是一種在搶紅包的感覺」，讓俊菖忍不住說「下次你自己來搶一下，很難耶」。

▲蔡依林上電台節目 。（圖／pop radio）



Jolin原先只想出數位專輯，後來還是為了帶給歌迷打開實體CD的感覺，俊菖聽完猛點頭贊同「從第一張開始蒐藏，怎能少這一張！」認真的樣子讓Jolin大呼好可怕。

看到俊菖與歌迷都瘋搶實體專輯，蔡依林說「很羨慕有你們這種搶東西的慾望，如果是我的話可能就『算了』」，她笑稱自己對搶東西不太感興趣，但卻覺得保有如同小孩的熱情很有赤子之心，分享到社群平台也是一種生活樂趣。

▲蔡依林談情慾。（圖／pop radio）



《甜祕密》是專輯裡第一首唱的歌，反覆調整編曲後，加入速度感，完成如同迷魂記的感覺，特別是歌曲更有Jolin想帶給歌迷的隱藏寓意。她認為有許多人不知道自己身體構造，靠著猜想、誇大演技這種非正確管道感知「如何才會讓自己感到舒服」，蔡依林認真地說：「必須要有更多教育者敎大家，才不會有這麼多麼性暴力」。