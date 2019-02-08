ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」

記者邱苡瑄／綜合報導

《THE UNIT》是KBS電視台2017年底推出的選秀節目，特別的地方是以「偶像重生」為主軸，希望能給已出道卻未能大紅的偶像們，一個再次被看見的機會。透過觀眾投票選出限定男團UNB、限定女團UNI.T，原訂合約為13個月，最後兩團卻都提早解散，UNB只活動了10個月,UNI.T則只有6個月，令粉絲都感到萬分可惜。

▲《THE UNIT》 。（圖／翻攝自官方推特）

▲《THE UNIT》推出限定男團、女團。（圖／翻攝自官方推特）

UNB和UNI.T分別在2018年4月、5月出道，但是，在結束出道專輯的宣傳後，兩團行程開始出現明顯差別，UNB展開多達10多場的日本演唱會、見面會，也在韓國舉辦單獨演唱會，UNI.T卻只有日韓各1場見面會。在同年8月，UNI.T便閃電宣布發行最後一張專輯，在10月正式解散，最後一天的行程是《MUSIC BANK》和粉絲簽名會，令粉絲感到相當可惜。

▲《THE UNIT》 UNI.T。（圖／翻攝自官方推特）

▲UNI.T最後在簽名會上和粉絲告別。（圖／翻攝自UNI.T推特）

另一方面，UNB在6月發行第二張迷你專輯，在韓國、日本展開忙碌的活動，粉絲都相當期待下次回歸，沒想到最後，公司宣布2019年1月舉辦最後的日本演唱會，之後便解散，6月的專輯也成了最後一張專輯，而限定團的最後一個行程竟是在日本，也引起許多粉絲的不滿。

▲《THE UNIT》 UNB。（圖／翻攝自官方推特）

▲UNB舉辦多場日本演唱會。（圖／翻攝自UNB推特）

男團的粉絲群以女粉居多，女粉的死忠度通常較高，而日本一直是韓團的一大市場，雖然曾有不少韓團因為過多的日本行程，造成在韓國聲勢下降，但從另一個方面來看，日本對過飽和的韓國偶像市場來說，成為一個重要的收入來源。而女團的粉絲大多是男生，死忠度通常較弱，也較難打進日本市場。

UNB、UNI.T剛出道時，挾著KBS電視台的資源，加上成員們都有堅強實力，受到許多網友看好，最後卻都被迫提前解散，UNI.T成員也在受訪時不忌諱的表示：「原本計畫會有三張專輯，聽到這是最後一張的時候，真的嚇了一大跳。」UNB雖然相較之下有較多活動，但也只發行了兩張專輯，逃不過提前解散的命運。

▲《THE UNIT》 UNI.T。（圖／翻攝自官方推特）

▲▼UNI.T、UNB皆只發行兩張專輯便解散 。（圖／翻攝自官方推特）

▲《THE UNIT》 UNB。（圖／翻攝自官方推特）

《THE UNIT》中的許多參賽者，在原公司的團體都已解散，或是名存實亡，來到節目力拚二次出道的機會，而成功獲得這個機會的UNB、UNI.T，結果可能不盡人意，但對他們來說，能多站上舞台一次都感到相當感謝，UNI.T隊長優熙對團員們說：「只要多賺點錢，就能再出專輯了，到時候我們再聚在一起吧。」他們在殘酷的偶像市場中，仍表現出對夢想的執著。

▲《THE UNIT》 UNI.T。（圖／翻攝自官方推特）

▲UNI.T解散後，成員合體聚餐。（圖／翻攝自IG／1998_suji_ya）

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

梁家輝豪宅內部曝光！　客廳種桃樹⋯烏龜乖乖坐大腿

生日前一天被偶像求婚！　他演唱會單膝下跪：現在是妳和我的時間

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5看點攻陷少女心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

梁家輝豪宅內部曝光！　客廳種桃樹⋯烏龜乖乖坐大腿

生日前一天被偶像求婚！　他演唱會單膝下跪：現在是妳和我的時間

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5看點攻陷少女心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

THE UNIT, UNI.T, UNB

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆
  2. 專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛
  3. 粉絲上位變正宮！　「與好萊塢巨星結婚」成功5案例
  4. 殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」
  5. 瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生
  6. 這7位韓團偶像都是台灣小孩！　「超強顏值」連韓網也推爆
  7. 獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」！差點趕不上連三天演出
  8. 2018年10大洋蔥含量最多的電影，保證哭到撕心裂肺！
  9. 春節電影看什麼？《幸福綠皮書》最暖心的奧斯卡強片
  10. 康茵茵尬戲遭疑「靠潛規則」　她擦乾淚擠笑「精神彌留」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366