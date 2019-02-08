殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」

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記者邱苡瑄／綜合報導

《THE UNIT》是KBS電視台2017年底推出的選秀節目，特別的地方是以「偶像重生」為主軸，希望能給已出道卻未能大紅的偶像們，一個再次被看見的機會。透過觀眾投票選出限定男團UNB、限定女團UNI.T，原訂合約為13個月，最後兩團卻都提早解散，UNB只活動了10個月,UNI.T則只有6個月，令粉絲都感到萬分可惜。

▲《THE UNIT》推出限定男團、女團。（圖／翻攝自官方推特）

UNB和UNI.T分別在2018年4月、5月出道，但是，在結束出道專輯的宣傳後，兩團行程開始出現明顯差別，UNB展開多達10多場的日本演唱會、見面會，也在韓國舉辦單獨演唱會，UNI.T卻只有日韓各1場見面會。在同年8月，UNI.T便閃電宣布發行最後一張專輯，在10月正式解散，最後一天的行程是《MUSIC BANK》和粉絲簽名會，令粉絲感到相當可惜。

▲UNI.T最後在簽名會上和粉絲告別。（圖／翻攝自UNI.T推特）

另一方面，UNB在6月發行第二張迷你專輯，在韓國、日本展開忙碌的活動，粉絲都相當期待下次回歸，沒想到最後，公司宣布2019年1月舉辦最後的日本演唱會，之後便解散，6月的專輯也成了最後一張專輯，而限定團的最後一個行程竟是在日本，也引起許多粉絲的不滿。

▲UNB舉辦多場日本演唱會。（圖／翻攝自UNB推特）

男團的粉絲群以女粉居多，女粉的死忠度通常較高，而日本一直是韓團的一大市場，雖然曾有不少韓團因為過多的日本行程，造成在韓國聲勢下降，但從另一個方面來看，日本對過飽和的韓國偶像市場來說，成為一個重要的收入來源。而女團的粉絲大多是男生，死忠度通常較弱，也較難打進日本市場。

UNB、UNI.T剛出道時，挾著KBS電視台的資源，加上成員們都有堅強實力，受到許多網友看好，最後卻都被迫提前解散，UNI.T成員也在受訪時不忌諱的表示：「原本計畫會有三張專輯，聽到這是最後一張的時候，真的嚇了一大跳。」UNB雖然相較之下有較多活動，但也只發行了兩張專輯，逃不過提前解散的命運。

▲▼UNI.T、UNB皆只發行兩張專輯便解散 。（圖／翻攝自官方推特）

《THE UNIT》中的許多參賽者，在原公司的團體都已解散，或是名存實亡，來到節目力拚二次出道的機會，而成功獲得這個機會的UNB、UNI.T，結果可能不盡人意，但對他們來說，能多站上舞台一次都感到相當感謝，UNI.T隊長優熙對團員們說：「只要多賺點錢，就能再出專輯了，到時候我們再聚在一起吧。」他們在殘酷的偶像市場中，仍表現出對夢想的執著。

▲UNI.T解散後，成員合體聚餐。（圖／翻攝自IG／1998_suji_ya）