陳子玄從背後「上下搓」集100張胸照　謝承均回頭傻眼

記者林彥君／台北報導



謝承均和圈內好友王宇婕、陳子玄及何依霈日前上衛視中文台《一袋女王》，分享與合作八點檔期間的「情愛糾葛」。陳子玄入行前就因為喜歡看8點檔喜歡謝承均，兩人合照時她會把手放在他的胸部上，她還會趁謝承均在梳化時，從背後上下搓他的胸部，讓謝承均又好氣又好笑。

▲陳子玄（右起）在節目上示範如何坐謝承均大腿。（圖／記者林彥君攝）

陳子玄進演藝圈後的第一場戲，是演愛慕謝承均的學妹，還有親吻臉頰橋段，讓陳子玄興奮的對著謝承均狂親猛親，頻頻NG被導演罵慘也不以為意，還直呼「好爽！」她還趁和謝承均出外景合照時，把手放在他胸部上，讓謝承均當場傻住，之後陳子玄每次合照都會把手放在他的胸部上，還說要收集滿100張摸謝承均胸部的照片。

王宇婕和謝承均演出多次結婚戲，她之前在江宏恩婚禮上遇到謝承均的媽媽，當場上前叫了聲媽，謝承均笑說：「我媽媽當天覺得全場最漂亮的女星就是王宇婕。」 王宇婕看上謝承均的好脾氣，不管何時發訊息給謝承均，即使是無聊的貼圖，謝承均都會立刻回，謝承均笑說：「我有手機潔癖症，不能看到未讀的訊息。」

謝承均近期買房，王宇婕聽到之後喊著要搬進去，讓謝承均無奈的回「房子還沒裝潢」，沒想到王宇婕竟說：「幹嘛裝潢？我住進去就是你最好的裝潢了。」節目17日播出。