《X戰警：黑鳳凰》葬禮畫面解密！外媒：ＯＯＯ死亡

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯最快1月完成合併，福斯製作的漫威電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）被視為《X戰警》系列電影最終章。導演兼編劇賽門金柏格（Simon Kinberg）已證實主要角色確定死亡，預告中「葬禮畫面」掀起粉絲各種猜測，現在有外媒宣稱有答案，解答死掉的角色是誰，不過官方並未證實這項消息。

▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片提供）



《X戰警：黑暗鳳凰》設定為在《X 戰警：天啟》的10年後，「琴葛雷」失去了對黑鳳凰的克制，導致「X戰警」變種人只好跟她對抗。導演兼編劇賽門金柏格已向外媒證實，其中一個重要主角X教授、萬磁王或是魔形女將會死在「黑鳳凰」手中，再加上預告中的葬禮畫面，獨眼龍說道「琴失控了，但她仍是我們的朋友」，究竟誰死了？排除在現場的X教授、獨眼龍、暴風女、藍魔鬼、野獸，剩下的快銀、萬磁王、魔形女自然進入「候選名單」。

▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片提供）



根據外媒《We Got This Covered》報導，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）演出的「魔形女」就是《X戰警：黑暗鳳凰》死去的角色。琴葛雷在片中喚醒漫威宇宙最可怕的力量「鳳凰之力」之後，便出現關鍵性的轉折，當時X教授以及X戰警們希望幫助她，可是事情往另外一個方向發展，混亂之中魔形女被殺了，因為琴葛雷無法控制自己的力量，並將其釋放給她的朋友。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》預告疑暗示魔形女死亡。（圖／翻攝自Youtube／福斯影片）



其實這個答案與多數粉絲的猜測完全相同，也跟漫畫內容幾乎一致，再加上珍妮佛勞倫斯曾宣布不再演出魔形女，因為她一開始和詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、麥可法斯賓達（Michael Fassbender）一樣，只簽了3部電影合約，包括《X戰警：第一戰》、《X戰警：未來昔日》和《X戰警：天啟》，後來態度軟化，改為如果2位男星願意回歸，她就會繼續演。

除了上述原因外，珍妮佛勞倫斯曾在宣傳新片《母親！》時接受《Digital Spy》訪問時表示，「我在《X戰警》的合約已經到期，其實不需要再多拍一部，但如果不繼續拍，魔形女的故事會變怎麼樣？」覺得在角色方面，自己欠觀眾一個交代，也虧欠這角色接下來的旅程，所以這樣做才是公平的，不該是「我不想再演另一部《X戰警》」，如果她沒出現，對看過前面3集的影迷來說會感到很疑惑。

珍妮佛勞倫斯所飾演的魔形女戲份吃重，演出該角色至今8年的時間，中間她成為奧斯卡影后，也多次透露要辭退的消息，希望能多花時間準備更有挑戰性的角色，「我很喜歡影迷，也很愛這個角色，只是我發現時間很重要，想想看3個月在1年之中佔了多少時間，我不知道我該不該如此誠實。」

《X戰警：黑暗鳳凰》將於6月7日在台上映。