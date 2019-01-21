贈獎／殺戮還沒結束！ 《祝你忌日快樂》再度掉入兇手的遊戲中

娛樂中心／綜合報導



美國恐怖片搖籃布倫屋繼《分裂》和《逃出絕命鎮》，票房第三高的作品《忌日快樂》要出續集啦！在首集「死了又死」的女主角崔兒，第二集又要繼續死的輪迴嗎......？《祝你忌日快樂》將於情人節檔期上映。





▲《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）



在原本《忌日快樂》的結局，崔兒揪出了謀殺她的真凶，卻又被另外一個人幹掉，陷入永無止境的輪迴，不過這個版本的結局觀眾都不買帳，才改為後來大家所看到室友蘿莉領便當，讓一切到此為止。續集《祝你忌日快樂》（Happ Death Day 2 U）便把故事時空繼續發展下去，在2年後崔兒跟男友過著幸福快樂的生活，直到戴著貝比面具的殺手又出現，一刀又把她送回2年前的生日清晨。該死！這下崔兒又得重新開始，而且她還發現元凶室友蘿莉竟然還活著，面具殺手另有其人，不斷追殺每個人。崔兒除了不斷經歷一次又一次的死亡才能蒐集線索，還求助校園的理工宅，希望可以解開時空輪迴之謎。





▲▼《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）





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◎活動時間：1/21(一)至1/25(五) 12:00止

◎活動辦法：

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