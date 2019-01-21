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贈獎／殺戮還沒結束！ 《祝你忌日快樂》再度掉入兇手的遊戲中

娛樂中心／綜合報導

美國恐怖片搖籃布倫屋繼《分裂》和《逃出絕命鎮》，票房第三高的作品《忌日快樂》要出續集啦！在首集「死了又死」的女主角崔兒，第二集又要繼續死的輪迴嗎......？《祝你忌日快樂》將於情人節檔期上映。

▲▼《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）
▲《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）

在原本《忌日快樂》的結局，崔兒揪出了謀殺她的真凶，卻又被另外一個人幹掉，陷入永無止境的輪迴，不過這個版本的結局觀眾都不買帳，才改為後來大家所看到室友蘿莉領便當，讓一切到此為止。續集《祝你忌日快樂》（Happ Death Day 2 U）便把故事時空繼續發展下去，在2年後崔兒跟男友過著幸福快樂的生活，直到戴著貝比面具的殺手又出現，一刀又把她送回2年前的生日清晨。該死！這下崔兒又得重新開始，而且她還發現元凶室友蘿莉竟然還活著，面具殺手另有其人，不斷追殺每個人。崔兒除了不斷經歷一次又一次的死亡才能蒐集線索，還求助校園的理工宅，希望可以解開時空輪迴之謎。

▲▼《祝你忌日快樂》電影預告。（圖／翻攝自YouTube／Happy Death Day 2U）
 ▲▼《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼《祝你忌日快樂》電影劇照。（圖／環球影業提供）
 

==== 參加活動！送你看《祝你忌日快樂》特映場====

 ◎活動時間：1/21(一)至1/25(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你的生日是哪一天？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《祝你忌日快樂》特映券一組(2張)  
使用時間：2/13（三）21:00
使用地點：西門 in89影城

◎得獎公布：1月25日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於2月1日（五）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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關鍵字

忌日快樂, 布倫屋, 電影, 贈獎

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