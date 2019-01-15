羅志祥高調賣女友聯名衣！　遭酸「私生活讓粉絲買單」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人羅志祥近日宣布，新專輯《NO JOKE》和女友周揚青的品牌推出聯名系列，沒想到引發部分粉絲不滿！他被要求分清工作和私生活，留言串出現負面回應「自己做自己的不好嗎」、「你的私生活再讓粉絲買單就有點過了」，隨後他的微博已經關閉評論，過去單則貼文湧入破萬留言的光景就此卡住。

▲羅志祥發表和周揚青的聯名系列，引發粉絲爭議。（圖／翻攝自微博）

羅志祥發表和周揚青的聯名衣服和配件，結果反被網友批評，「你的私生活，再讓粉絲買單就有點過了，很有些打著羅志祥的名號圈錢的意思。」不過也有網友稱讚「絕世好男友」、「酷啊。」他過去PO文皆有上萬則回應，突然關閉評論，也讓網友心疼，「現在罵到自己最想保護的人，關一下評論這個舉動我覺得很暖很加分」、「人家在一起也不是一年兩年了，不知道撕的是個啥勁」、「喜歡就買不喜歡閉嘴。」

▲羅志祥發表和周揚青的聯名系列。（圖／翻攝自微博）

▲羅志祥被批評「私生活讓粉絲買單有點過。」（圖／翻攝自微博）

現年39歲的羅志祥大周揚青9歲，公開認愛將近4年，也時常隔空放閃，每次都成為微博熱搜話題，更一度傳出在台灣購買婚房，隨時可能宣布好消息。他在大陸擁有超高人氣，關閉評論後，留言蓋大樓的光景不再，同時也被解讀是希望兩派網友不要爭吵的貼心舉動。

▲羅志祥關閉評論。（圖／翻攝自微博）