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賀歲片《神探蒲松齡》正式預告！「紅毯最美女星」挑戰女妖聶小倩

記者洪文／綜合報導

東方奇幻動作大片《神探蒲松齡》正式預告曝光，片中細緻繽紛的美術設計與視覺特效，打造出美輪美奐的古典玄幻世界，還有許多稀奇古怪的小妖，宛如東方版《怪獸與牠們的產地》。成龍文武雙全的角色設定，與阮經天、林柏宏首度合作，再加上與笑料滿點的喜劇元素，全新演繹經典聊齋故事。

▲▼成龍、阮經天、林柏宏、鍾楚曦《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供）

▲《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供，以下同）

在《神探蒲松齡》正式預告中，故事由一起連續少女失蹤案展開，成龍身著寬袍大袖，白天是個舞文弄墨的大文豪蒲松齡，夜裡卻執起神器「陰陽判」，穿梭於凡塵與奇境之間，與良善的小妖為伍，一同收伏邪惡妖魔！原來，失蹤少女案竟是紅衣女鬼「聶小倩」所為，而她的出現也引來了武功高強、身份神秘的俠客介入調查，各路人馬兵分數路，展開人魔大戰，最終，成龍的「陰陽判」究竟能否讓人間回歸寧靜？

▲▼成龍、阮經天、林柏宏、鍾楚曦《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供）

《神探蒲松齡》是成龍連續第24部新春賀歲電影，此紀錄已無人能破。已有58年電影拍攝資歷的他，曾獲得奧斯卡終身成就獎，但至今仍持續求新求變，嘗試各種新類型電影。本次與團隊聯手打造出東方魔法世界，成龍表示：「這是屬於東方人的奇幻故事，給予電影創作一片可以挖掘的寶藏。」他說剛看到劇本時嚇一跳，因為「蒲松齡是文人，但我是練武功的」。這次他用「一枝筆」當武器，不只融入許多觀眾熟悉的功夫，還延伸出許多創新的武術。

▲▼成龍、阮經天、林柏宏、鍾楚曦《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供）

而男神阮經天在《神探蒲松齡》中，不只將展現苦練已久的動作身手，更將與《芳華》氣質女演員鍾楚曦展開一段淒美愛戀。鍾楚曦曾被舒淇女神大讚為「紅毯最美女星」，這次以美艷的古裝扮相登上大銀幕，她與阮經天這對俊男美女間神祕的戀情，也讓本片在笑鬧歡騰之餘，增添一股浪漫唯美的氛圍。至於演出成龍徒弟的金馬最佳男配林柏宏，在片中則以正義又逍遙江湖的形象出現，與成龍這對師徒又會展開什麼樣的冒險旅程。

▲▼成龍、阮經天、林柏宏、鍾楚曦《神探蒲松齡》劇照。（圖／龍祥提供）

《神探蒲松齡》故事描述一代文豪蒲松齡（成龍 飾）執陰陽判化身神探，與捕快嚴飛（林柏宏 飾）聯手追蹤一起「金華鎮少女失蹤案」。師徒兩人帶領一眾小妖深入案情，在找尋真相的過程中，牽扯出一段俠客（阮經天 飾）與女鬼（鍾楚曦 飾）之間神祕的曠世奇戀。

《神探蒲松齡》將於2月5日大年初一全台上映。

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神探蒲松齡, 成龍, 鍾楚曦

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