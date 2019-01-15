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張彬彬演過賈靜雯兒子！　幕後老師是她…網驚認「台灣喜劇精靈」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張彬彬演出《小女花不棄》，和大11歲的「晨神」林依晨配對演出，開播後火速成為兩岸熱劇。他在新戲難得撇開壞男人形象當暖男，出道以來演技受到網友好評，而且表演老師是來自台灣的「喜劇精靈」陳幼芳，昔日舊照曝光，意外關連令網友驚呼不已！

▲張彬彬老師是陳幼芳。（圖／翻攝自微博）

▲張彬彬甩開霸王形象變暖男，新戲《小女花不棄》搭檔大11歲林依晨。（圖／翻攝自微博）

陳幼芳過去在節目中模仿陳文茜爆紅，還拍過眾多廣告，被譽為「喜劇精靈」。她2015年受邀為電視劇《隱形的翅膀》徵選的新人上表演課，當時在蘇州教導演員，其中一位就是張彬彬，曬出4年前表演班的大合照，如今看到學生在《花不棄》搭檔女神，見證學生成長，開心稱讚「好樣的！」

▲張彬彬老師是陳幼芳。（圖／翻攝自《果陀劇場》官網）

▲張彬彬表演班老師是陳幼芳。（圖／翻攝自《果陀劇場》官網）

▲張彬彬表演班老師是陳幼芳。（圖／翻攝自Facebook／陳幼芳）

▲陳幼芳曬出2015年舊照，張彬彬也是學生之一。（圖／翻攝自臉書／陳幼芳）

▲張彬彬表演班老師是陳幼芳。（圖／翻攝自Facebook／陳幼芳）

▲見到張彬彬現在是男主角，陳幼芳稱讚「好樣的！」（圖／翻攝自臉書／陳幼芳）

網友意外發現張彬彬的表演老師是陳幼芳，驚呼「酷耶！姐是他的指導老師！」粉絲也跟著喊「彬哥老師好」、「老師好。」據悉，張彬彬2015年在《隱形的翅膀》中扮演邱心志和賈靜雯的兒子。

▲張彬彬在《隱形的翅膀》扮演賈靜雯、邱心志的兒子。（圖／翻攝自微博）

▲張彬彬在《隱形的翅膀》扮演賈靜雯、邱心志的兒子。（圖／翻攝自微博）

▲張彬彬在《隱形的翅膀》大談虐戀。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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