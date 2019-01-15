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艾怡良搶了給彭佳慧的歌！　告解「都怪我」她竟暖心回應

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后艾怡良推出新作《垂直活著，水平留戀著。》，將於18日在Legacy Taipei舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會，門票已秒殺完售，15日舉行練團彩排，她現場演唱《玻璃心》，暖心天后彭佳慧到場站台打氣，兩人相見不只大大的擁抱，還互將對方「舉高高」，姐妹情深溢於言表。

▲▼艾怡良新歌演唱會練團，神秘嘉賓彭佳慧現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲艾怡良新歌演唱會，彭佳慧相挺抱著「舉高高」。（圖／記者林敬旻攝）
 
艾怡良稱台上、台下都超暖心的彭佳慧為「暖心姐」，也說是自己的目標，希望未來能像彭佳慧一樣超級溫暖；聽聞艾怡良上台表演前都會比較緊張，彭佳慧特別準備「安神良湯」來探班，要幫她紓壓，不過在這之前，先呈到她面前的是一個空白的樂譜，上面寫著「Forever Promise」，原來是彭佳慧希望向艾怡良預約創作歌曲，盡情揮灑音符創作，未來兩人一起完成很棒的作品。
 
兩人的製作人同為陳建騏，而彭佳慧一直有向艾怡良邀歌，只因艾創作時間較長，交歌時彭佳慧專輯已收了9首歌，因《Forever Young》跟其他歌曲不合適放一塊，所以先擱著，但彭佳慧自己非常喜歡。艾怡良笑著表示，「不小心搶了寫給佳慧姐的歌，怪我交歌太慢，歌就不知不覺到了我的專輯。」在收錄前她有先跟佳慧說，「暖心姐」馬上溫暖表示，「妳一定可以唱得很好！」

▲▼艾怡良新歌演唱會練團，神秘嘉賓彭佳慧現身。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭佳慧帶著空白樂譜，向艾怡良邀歌。（圖／記者林敬旻攝）

彭佳慧表示很喜歡艾怡良的新專輯，最近更反覆聽《給朱利安》，還開玩笑表示，想聽清楚是不是「給茱莉亞」，結果艾怡良立即回應：「以後一定會有一首歌是寫給茱莉亞的！」但一邊也擔心自己創作太慢，彭佳慧笑言，「來我家，一定逼妳寫出歌。」兩人約好之後可以一個下廚、一個寫歌。演唱會上，除了表演新專輯歌曲，艾怡良透露還有一些「私密」的選歌，全部都是自己的創作，希望大家來聊聊心事。

▲▼艾怡良新歌演唱會練團。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼艾怡良為了新歌演唱會練團。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼艾怡良新歌演唱會練團。（圖／記者林敬旻攝）

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