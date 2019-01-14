主持人「猜錯」網友留言秒打槍　驚呼「果真不是好玩而已」

記者林彥君／台北報導



小兵、湘涵主持公視《下課花路米》，節目推出「博物館大驚奇」系列到「國立臺灣博物館」一窺臺灣植物學的多樣性。小兵跟著臺博館的植物採集人員一同前往馬祖南竿，採集到的紅花石蒜將製作成臺灣第一株標本，小兵拿著挖出來的紅花石蒜彷彿得獎般興奮大喊：「我是採集者！」

▲小兵（右）及湘涵（左）來到國立臺灣博物館出外景。（圖／公視提供）

湘涵體驗參與公民科學，在二二八和平公園挑了一棵大樹，嘗試使用公民科學調查工具上傳觀察資料，AI辨識建議的物種讓湘涵感到疑惑，但她還是將結果上傳，一上傳觀察結果立刻遭到網友留言打槍：「你猜錯了！」讓湘涵直呼：「真的會有專業人士來糾正，這不是拍好玩的而已。」

▲小兵（左3）在馬祖南竿成功採集到紅花石蒜。（圖／公視提供）

「國立臺灣博物館」於1908年日治時期成立，是臺灣第一個博物館，當時許多日籍研究者進行大量的臺灣植物採集調查，奠定臺灣植物學重要的基礎。臺博館近期建立完整的花粉資料庫，小兵正好參與到了採集馬祖紅花石蒜的任務。小兵一邊小心挖起紅花石蒜一邊說：「這樣不得了耶！臺灣第一株紅花石蒜的標本竟然是我挖的！」工作人員也笑回：「到時候採集者就會寫小兵，所以要給我你的全名！」