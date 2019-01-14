艾力克斯義賣變見面會　鐵粉遇偶像「物品全包了」

記者林彥君／台北報導

艾力克斯、曲艾玲和李蒨蓉等20位藝人，日前在周末一連兩天舉辦藝人二手衣物愛心義賣，義賣第一天李蒨蓉現身親自推薦好物，粉絲到店挖寶，相當踴躍，讓第一天的營業額就將近4萬，其中有一位民眾一買就就買了1萬多元。

▲艾力克斯提供直排輪鞋 。（圖／艾迪昇提供）

義賣活動第二天，艾力克斯驚喜現身，他不僅當起銷售員，還帶近全新的直排輪鞋與高爾夫球球具組來加碼義賣。現場有一位艾力克斯的粉絲，在第一天就先來買了許多艾力克斯捐出義賣的衣物，第二天他聽聞艾力克斯會來，特別提早到現場等待，果然讓他遇到偶像。

該位粉絲見到艾力克斯，二話不說買下直排輪鞋，艾力克斯也現場簽名，大讚粉絲真的很有愛心。活動20位藝人捐出上千件衣物品，其中包含知名品牌的衣服、飾品、鞋子、包包、餐具等等，衣服通通100元起、飾品則是50元起。兩天下來義賣總額近8萬元，義賣所得將捐至慈善機構靖娟兒童安全文教基金會。

▲艾力克斯和粉絲 。（圖／艾迪昇提供）

艾迪昇的藝人舉辦義賣活動已經邁入第2年，集結大家一起做愛心，希望能夠盡一些心力幫助需要幫助的小朋友，此次義賣參與藝人共有：李翊君、曲艾玲、李倩蓉、江宏恩、林嘉俐、Gigi、史丹利、林義傑、檢場、陳翊萱、林佳儀、袁艾菲、林美貞、謝麗金、潘若迪、蔣偉文、艾力克斯、王以路、張皓明、謝毅宏 。