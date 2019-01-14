謝娜「連背4黑鍋」都忍著不說！　張杰心疼曝真相：我為她驕傲

記者李湘文／綜合報導

藝人謝娜去年參加《妻子的浪漫旅行》，在鏡頭前展現出跟老公張杰的恩愛模樣，卻被網友嫌煩「太常提對方」、「不會看場合」，引起熱議。眼看許多人批評謝娜，張杰14日心疼發表長文，透露老婆只是配合節目組要求，卻成為觀眾箭靶，「作為她的丈夫，我最心疼她。」

▲謝娜在《妻子的浪漫旅行》中常提到張杰，被部分觀眾嫌煩。（圖／翻攝自微博／妻子的浪漫旅行）

張杰解釋，《妻子的浪漫旅行》本來就是在討論夫妻相處之道，導演事先就要求謝娜：「記得這是夫妻情感類節目，要找話題cue到棚裡的丈夫們啊。」謝娜已有多年主持經驗，自然以節目組要求為優先；加上後期剪輯，2、3天的分量濃縮成一集，「剪輯完提多少次自己的丈夫，是娜娜能決定的嗎？」

此外，張杰也提到謝娜跨年活動爭議，當天她跟何炅、汪涵等人一起主持，卻被批評頻繁搶話、被何炅無奈推手臂才停止，受到觀眾砲轟。但張杰替她澄清，當天台上音樂聲大，主持人們聽不見彼此的聲音，為了順利進行下去，互相都幫忙講了不少詞，推手臂也只是提醒接話，卻被扭曲了意思。

▲張杰心疼為謝娜發聲。（圖／翻攝自微博／謝娜）

對此，張杰無奈表示：「娜娜可以把台本發上來為自己解釋，她也沒有。」就像4年前，謝娜主持金鷹節直播頒獎，配合台本以搞笑方式呈現，也被觀眾狂罵不專業、表現糟，「其實那時候娜娜也只用把台本發出來就好了，她怕影響導演和節目組，什麼都沒說，被誤會了4年。」

除了這3件爭議，張杰最後也提到《明星大偵探》，謝娜作為最新一集的嘉賓參加，被導演拜託「怕節目氣氛太沉悶，調節一下」，於是努力表現出活潑面貌，卻又遭網友酸太尷尬。張杰嘆：「節目組留下的是希望她呈現的，而她也做了她應該做的。做為一個新玩家，我覺得娜娜表現得很棒！」

▲謝娜上《明星大偵探》也被罵。（圖／翻攝自微博／謝娜）

張杰心疼透露，其實自己好幾次都想幫謝娜澄清，但對方總是阻止：「你好好做你的音樂，不要管這些，不重要。」不過，張杰如今還是決定說出真相，「她常常為我的成績驕傲，卻從不讓我為她煩惱。我知道她是在為我考慮，她的要強和不在意，其實只是希望能自己消化，這樣好的妻子，我真的為娜娜驕傲。而作為丈夫，我心疼她要強下的忍耐和懂事。我愛你，我的太陽女神！」

【張杰全文】

有很多朋友給娜娜提意見，說她有的事做得不對，而有的其實不是事實，還有人說我很少為娜娜發聲，其實作為她的丈夫，我最心疼她，很多次我寫好了微博，想為她說兩句真實情況，她都很堅決的說：你好好做你的音樂，不要管這些，不重要。但是看到有些人都不了解真相，今天我還是想說說我知道的事實。

妻子的浪漫旅行，本來就是討論夫妻相處之道的，導演跟娜娜說得最多的話就是：娜娜，記得這是夫妻情感類節目，要找話題cue 到棚裏的丈夫們啊。娜娜做了這麽多年的節目，當然會以節目組要求為先，我想說，差不多兩三天的錄制剪成一期節目一個多小時，後期留哪些，剪輯完提多少次自己的丈夫，是娜娜能決定的嗎？

跨年，台上背景音樂比例有點兒大，歌手有戴返送，主持人沒有，現場主持人在台上基本聽不見彼此的聲音，很多主持人的詞都串了，大家互相補救，何老師拿著台本用手碰了碰娜娜，有愛的提醒她該接詞兒了，涵哥也聽不見娜娜說了沒有，怕節奏斷掉，也在幫娜娜說，明明三位主持人有愛的舉動，卻被誤會了。

娜娜可以把台本發上來為自己解釋，她也沒有。 就像幾年前和康輝哥金鷹節直播頒獎，有台本設計，一共彩排了三次，最後娜娜被誤會，其實那時候娜娜也只用把台本發出來就好了，她怕影響導演和節目組，什麽都沒說，被誤會了四年。四年後康輝哥找了個機會澄清，大家才知道了真相，心疼她背鍋。跨年說她搶話涵哥黑臉，涵哥跟她微信說我們的愛不會被曲解，她跟涵哥開玩笑的說：四年以後你去參加個什麽講座再說一下情況啊。



明星大偵探邀請了四季，娜娜膽子小不敢去，何老師一直鼓勵她，這次終於鼓起勇氣去了。導演跟娜娜說，這期節目太燒腦，怕大家只顧思考推理忘了在做節目氣氛會太沈悶，希望娜娜可以調節一下氣氛，娜娜努力去做了，被黑“謝娜 尬”，而這個熱搜點進去，很多看過的明偵粉為娜娜說話，中立的評論她: 適當調節緊張的氣氛就是她的風格，後面搜證厲害，推理也提出了重要的疑點，最後投對了兇手。節目組留下的是希望她呈現的，而她也做了她應該做的。做為一個新玩家，我覺得娜娜表現得很棒！



其實一個女人要做到始終樂觀、積極、帶給人歡樂，需要自己消化很多。她常常為我的成績驕傲，卻從不讓我為她煩惱。我知道她是在為我考慮，她的要強和不在意，其實只是希望能自己消化，這樣好的妻子，我真的為娜娜驕傲。而作為丈夫，我心疼她要強下的忍耐和懂事。我愛你，我的太陽女神！