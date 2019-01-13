申世景曬愛狗遭嗆「燉肉很好吃」　冷靜使出這招酸民自刪留言

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《看見味道的少女》、《河伯的新娘》、《黑騎士》的女主角申世景，平常透過IG經常曬2隻愛犬，去年底她也開設YouTube頻道，以長影片方式分享私下生活，然而就有酸民攻擊狗狗，寫下「燉排骨湯一定好好吃」，她看到後的反應，反倒讓該名網友知難而退、自刪留言。

▲申世景家中有2隻愛狗。（圖／翻攝自申世景IG）

申世景開設YouTube帳號「신세경 sjkuksee」，從去年10月起陸續上傳7支影片，每支都幾乎15分鐘，簡單剪輯、上字幕，拍攝她除了工作時的幕後花絮，大多是在家和兩隻愛犬「진국이（Jinkooki）與사랑이（sarangi）」的互動。

不過網路酸民各國都有，她也無端遭受攻擊，就有一網友留言「Jinkooki 放在燉排骨湯裡煮來吃，一定好好吃，我好好欣賞完影片囉」，讓粉絲看了一把火，不過申世景看到的反應令人豎起大拇指，原來她沒有刪除對方，反倒是將該名網友留言置頂，這下全部的人都無法錯過。

▲申世景面對令人髮指的留言，冷靜「置頂」讓酸民自刪留言。（圖／翻攝自YouTube）

後來該留言網友，可能是被其他人攻擊，也可能怕觸法，最後辯解「只是覺得很可愛想咬一口」，就自動把留言刪除了。網友對於申世景的處理方法讚譽有加，「沒有謾罵，讓對方知難而退」、「做得太好了」、「沒想到有這招，要學起來。」

▼申世景經常曬愛犬。（影片來源：申世景IG）