飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

記者楊蕎綺／綜合報導

F.I.R（飛兒樂團）2004年出道，推出首張專輯就以《Lydia》爆紅，此後也創造出許多膾炙人口的歌曲，是許多7、8年級生心中的經典樂團，但2015年加盟華研唱片後突然就沒了消息，直到2017年底爆出飛（Faye）其實根本就沒有和華研簽約，當然也沒有拿到以「F.I.R」團名簽約的簽約金，內鬨說鬧得沸沸揚揚。

▲F.I.R的歌曲陪伴過許多7、8年級生走過青春歲月。（圖／翻攝自F.I.R臉書）



飛的經紀人當時表示，她的合約早在2009年就到期，接著並沒有跟華研簽約，照理來說若要以F.I.R名義活動，必須經過3位團員同意，但團長陳建寧沒經過她同意就代表簽約，並與阿沁拿走2000萬元簽約金，但她因為對F.I.R有很深的感情，陳建寧也是恩師，所以沒有想過要為此鬧得不開心。

被爆出內鬨後，飛在個人臉書PO文，一開頭就直言自己很愛F.I.R.，這個團是3位團員共同傾盡青春，一起創造出來的成績，「每個團都有自己的問題跟想法的分歧需要溝通與磨合，也許有些問題是需要時間來慢慢解決的。」文末也感性表示，自己永遠是F.I.R.的一員，「這是永遠不會變的。」

▲2018年F.I.R宣布要發新歌，主唱飛卻完全不知情。（圖／翻攝自F.I.R臉書）

沒想到，相隔短短3個月，2018年2月F.I.R.粉專發文宣布，目前正如火如荼地錄製新歌當中，飛卻完全不知情，她才驚覺早已被移除團體粉專的管理員資格，新歌計劃也不包含她。雖然遺憾，但她在臉書留言安慰粉絲：「沒關係，雖然我已是局外人，但過去三人一起努力的成果，都願意與彼此分享，這是我愛F.I.R.的方式。」

陳建寧則對外坦承，飛已經離開F.I.R.，這件事雙方溝通了整整5年，「我跟阿沁還是希望能跟唱片公司合作，她希望以獨立自由的方式，畢竟樂團還是要繼續走下去，我們5年沒發片，彼此都有音樂想法，我們也尊重，就彼此祝福。」

時隔8個月，2018年10月飛加盟亞神，在記者會後訪問時，她坦言很不捨F.I.R，至今仍留著3人的聊天群組，發現被剔除臉書管理職後，立刻在群組發問：「怎麼把我刪了？」結果只得到一句：「因為有新的計劃。」說著說著，她忍不住淚灑席間。

▲飛提到自己問團員「怎麼把我刪了？」忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）



沒想到就在飛落淚的隔天，F.I.R在北京宣布全新出發，新主唱交由年僅22歲的新人「Lydia」韓睿接棒擔任，當天也公開新LOGO及團名意義，「F.I.R.是Fairyland in Reality，希望用音樂創造出一個奇境，帶給在現實生活努力活出自己的每一個人，更多的生命力，更多的希望，與更多的愛。」此舉讓原本還抱著「飛可能回來」希望的忠實歌迷徹底夢碎。

▲▼F.I.R換了新主唱，正式宣告和過去的F.I.R說再見。（圖／翻攝自F.I.R臉書、網路）



從2017年11月爆出內鬨，到2018年10月換了主唱，「舊F.I.R」短短一年內崩解，引起許多歌迷不滿：「沒有飛的飛兒樂團，那哪叫飛兒啊」、「可以改名叫做R.I.P樂團了」、「建議改名，兒樂團。」只是如今飛已決定放下，北京記者會當天也送花籃致意：「keep going,音樂之路，不忘初心！」作為聽眾的我們，能做的似乎也只有祝福了，祝福3人都能在各自的音樂路上展翅高飛。