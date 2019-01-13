AKB台灣團辦握手會！　日成員嘴甜撩粉：可靠近點聞我香氣

記者盧薇淩／台北報導

AKB48 Team TP推出最新單曲《勇往直前》，13日舉辦慶功握手會，握手會現場人氣大比拼，除了透過社群IG對歌迷喊話，希望能夠到現場多多支持。阿部瑪莉亞害羞表示，「因為成員常常說我很香，如果靠近一點可以聞到我獨有的香氣，會設計坐在椅子上，翹腳然後用單手握粉絲如同女王般降臨的對應，或是一開始就握緊手到最後把粉絲拉近靠近自己，都會讓人有滿滿的幸福感。」

▲akb48 team TP舉行握手會。（圖／好言娛樂）

握手會上，有粉絲「最大戶」買了248張專輯，還有人遠從日本坐飛機而來，出手購足60張EP跨海握手。現場備有碼錶、酒精清潔劑，替粉絲雙手消毒；成員于馨的生日將至，粉絲們特別製作看板到現場舉牌應援、演唱生日快樂歌祝福，為將滿17歲的她提前驚喜慶生。

小迪跟品涵加碼福利大放送，希望粉絲可以把她們當作一日限定的女友，讓粉絲感受到幸福跟快樂；阿部則害羞表示，因為成員常常說我很香，如果靠近一點可以聞到我獨有的香氣。會設計坐在椅子上，翹腳然後用單手握粉絲如同女王般降臨的對應，或是一開始就握緊手到最後把粉絲拉近靠近自己，都會讓人有滿滿的幸福感。」

▲akb48 team TP成員一字排開出席握手會。（圖／好言娛樂）

年紀最小的羽翎絕招是無辜電眼，萌萌笑的可愛表情包。羽翎說：「因為是獨生女，很想要有哥哥自願當紅娘幫忙牽線，如果你有想告白的成員但不好意思當面跟她說的話，可以來跟我說我會幫哥哥傳達心意。」為了讓自己美美出席握手會，女神們費盡心機，紛紛表示每個成員都說最近開始擦護手霜、勤保養還會特地選擇有香味的，跟大家分享。