馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧

記者李湘文／綜合報導

藝人馮紹峰在去年10月宣布跟趙麗穎結婚，先前極力隱瞞的戀情終於能搬上檯面，最近宣傳新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》，更是頻頻放閃，也鬆口洩漏戀愛過程。他被問起怎麼追老婆，坦言生活中沒有戲裡這麼果敢，但認為有個2個要點，就是「日久生情」加上「窮追不捨」。

▲趙麗穎、馮紹峰《知否》戲裡戲外都成為夫妻。（圖／翻攝自微博）

馮紹峰在《知否》中積極追求趙麗穎，戲外分析角色擄獲芳心的原因，主要是有自信、鬼點子多，直接設了一個局把對方套住，讓這個老婆動心又跑不掉。不過，追到人之後，還是要說清楚自己到底用了什麼計謀，誠實地面對另一半，「這是明說，別留到婚後有隱患。」

▲馮紹峰談追求戀情的「最大智慧」。（圖／翻攝自優酷）

至於戲外是否也這樣追到趙麗穎？馮紹峰連忙否認：「不，我沒有招惹她，也沒有欺負她。」他自認沒有角色那麼果敢，但該說出口的情感還是要說，畢竟不直接表達，怎麼可能讓對方知道，並得出一個結論：「我覺得日久生情加窮追不捨，那才是最大的智慧。」

《知否》劇中，除了馮紹峰積極追求趙麗穎，朱一龍其實也對她一見傾心，但無奈在各種原因之下，最後沒能抱得美人歸。馮紹峰受訪時也被調侃，戲裡戲外都跟趙麗穎放閃，「公費灑狗糧」，不會讓朱一龍吃醋嗎？他想了想，開玩笑回答：「一龍，那就吃吧！」