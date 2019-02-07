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7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

記者劉宜庭／綜合報導

分手後，有些人可能與舊愛老死不相往來，不過也有些人，不但能夠將緣分延續，和前任維持聯絡，甚至還能成為知心好友，在演藝圈中，也有許多「最佳前任」的典範，獲得不少網友好評。

一、楊丞琳＆黃鴻升

楊丞琳和黃鴻升（小鬼）兩人在高中時期，曾有過一段純純的「Puppy Love」（青春期戀愛），儘管分手了，雙方仍維持相當好的交情，私底下也會一起出席朋友聚會，先前在《青春住了誰》演唱會上，她更邀請對方擔任特別嘉賓，並在萬人面前真情告白，感動眾人。

▲▼楊丞琳,小鬼。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼楊丞琳,小鬼。（圖／太陽娛樂提供）

▲楊丞琳曾找小鬼當演唱會嘉賓。（圖／資料照／太陽娛樂提供）

回顧2人交往期間，楊丞琳坦言，「當時戀愛的時候，一直呈現走一走就彈開的畫面，我覺得自己很紅，正在被注意，不能被拍到牽手，絕大多數的部分，都這樣過了。小鬼看著我朝夢想前進，一路看著我這十幾年，終於站上滿滿都是觀眾的舞台，他的出現對我很重要，我們一直出現在彼此的各個階段。」

楊丞琳認為，即便經歷過感情的分開，維持長久的友誼仍是有可能的，「還是有可能在人生中遇到一個很好的人，可能身份不一樣，他還是會陪你繼續走下去，鴻升讓我學會這件事。他給我很多體貼和包容，因為我以前是個瘋子，檢討過去，真的覺得能遇到這樣的初戀，讓我的感情觀非常健康，希望大家要相信一個好男人的存在，就算身份不一樣，以後還是有機會一直關心彼此下去。」

二、劉雨柔＆班傑

劉雨柔和班傑曾經交往過，分手後，雙方仍維持好友關係，即使同台見面，互動也完全不見絲毫尷尬，如今雙方也各自在愛情裡有好的歸宿。

班傑出席劉雨柔粉絲歡唱生日會（圖／記者張一中攝）

▲班傑與劉雨柔分手後仍是好朋友。（圖／資料照／記者張一中攝）

班傑曾帶著女友，出席劉雨柔的生日會活動；劉雨柔與格鬥選手黃育仁Jeff結婚時，也曾邀請班傑來當伴郎，雖然班傑因為已經當過3次伴郎，才委婉拒絕，但不避諱且絲毫不尷尬的互動，卻也顯見雙方交情相當好。

不僅如此，班傑私底下也與Jeff成為好友，讓劉雨柔曾開玩笑說，其實班傑與老公的感情，比她跟老公還要好，「他們每週在那邊給我約會！」當時她透露，老公每天與班傑幾乎每周都會一同去練習打拳，「可能習武之人的關係吧。」她也開心表示：「滿開心他們變好朋友。」

三、劉容嘉＆黃立成

劉容嘉在2010年與黃立成分手，她過去曾坦承，交往期間因為自卑陷入壞情緒，「前男友是個很厲害的人，我會覺得自己是不是不夠好。」加上她本身個性悲觀、容易鑽牛角尖，彆扭的情感，讓她當時常出現負面想法，也會把這些情緒加諸在男友身上，但當時黃立成不離不棄，這一段不被看好的苦戀，硬是走成了7年的長跑戀情，雖然最終沒能開花結果，但是兩人分開後，還是相知相惜，也成為了最佳事業夥伴。

劉容嘉簽唱會，黃立成站台。（圖／麻吉娛樂提供）

▲劉容嘉與黃立成曾交往7年。（圖／翻攝自劉容嘉、黃立成臉書）

▲劉容嘉與黃立成分開後還是相知相惜，也成為了最佳事業夥伴。（圖／資料照／麻吉娛樂提供、翻攝自劉容嘉臉書）

分手後，黃立成成為了容嘉的好友兼老闆，他曾大方幫對方站台，女方也幾乎是他舉辦活動時的御用主持人。容嘉直說黃立成「很幫我，很公私分明。」交往多年的男友，也知道她與前男友一起共事，且不會介意。

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楊丞琳, 黃鴻升, 劉雨柔, 班傑, 劉容嘉, 黃立成

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