《明星鍵盤手》廖柏雅、ERIKA求救被惡搞　聽完答案崩潰傻掉

記者蕭采薇／台北報導

「實力唱將」ERIKA劉艾立以及「創作小鮮肉」廖柏雅蒞臨《明星鍵盤手》，來到直播挑戰「鍵盤手百萬大歌星」，不只要展現兩人的歌唱實力，更要考驗記憶力，勝出的那方才能獲得獨唱打歌的機會。廖柏雅途中向網友求救，沒想到回答會讓他當場崩潰。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅傻眼崩潰。（圖／ETtoday）

ERIKA和廖柏雅「百萬大歌星」，透過接唱歌詞獲得最多連線者即為勝利者。廖柏雅挑戰《一位巨星的誕生》Shallow，卻馬上遇到挑戰，面對不確定的歌詞決定向網友求救。沒想到這首歌曲難度太高，竟也沒有網友回答得出來，還有對手ERIKA的鐵粉表示「幫ERIKA就好」，更有人回覆：「one two three four five six seven eight nine（123456789）」讓廖柏雅看了超崩潰。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅向網友求救被惡搞。（圖／ETtoday）



▲《明星鍵盤手》廖柏雅向網友求救被惡搞。（圖／ETtoday）

幸好最後還是在網友的幫助下順利過關，之後他挑戰自己的歌曲《心引力》，自信地唱出答案「You and ME 我確定要的就是你」，答案揭曉卻是「星與星 我確定要的就是你」，讓他傻眼大喊：「真的嗎？我唱錯了？可是這是我寫的歌耶！」反應令人大笑。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅聽到答案傻眼。（圖／ETtoday）

ERIKA在挑戰田馥甄的歌曲《靈魂伴侶》時求救，同樣遇到網友KUSO作答，直接貼出整篇歌詞，讓主持人關關說：「沒有人直接貼整首的啦！」最後雖然兩人都沒有完成連線，但ERIKA以五比四勝出廖柏雅，順利獲得打歌機會。

▲《明星鍵盤手》ERIKA求救，網友貼上整首歌詞。（圖／ETtoday）

《明星鍵盤手》由記者關韶文主持，直播與網友互動，每週五下午5點同步在《娛樂星光雲》、《播吧》、「ETtoday星光雲」臉書粉絲團直播。

▲《明星鍵盤手》ERIKA最終獲得打歌機會。（圖／ETtoday）