《明星鍵盤手》廖柏雅、ERIKA求救被惡搞　聽完答案崩潰傻掉

記者蕭采薇/台北報導

「實力唱將」ERIKA劉艾立以及「創作小鮮肉」廖柏雅蒞臨《明星鍵盤手》,來到直播挑戰「鍵盤手百萬大歌星」,不只要展現兩人的歌唱實力,更要考驗記憶力,勝出的那方才能獲得獨唱打歌的機會。廖柏雅途中向網友求救,沒想到回答會讓他當場崩潰。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅傻眼崩潰。(圖/ETtoday)

ERIKA和廖柏雅「百萬大歌星」,透過接唱歌詞獲得最多連線者即為勝利者。廖柏雅挑戰《一位巨星的誕生》Shallow,卻馬上遇到挑戰,面對不確定的歌詞決定向網友求救。沒想到這首歌曲難度太高,竟也沒有網友回答得出來,還有對手ERIKA的鐵粉表示「幫ERIKA就好」,更有人回覆:「one two three four five six seven eight nine(123456789)」讓廖柏雅看了超崩潰。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅向網友求救被惡搞。(圖/ETtoday)



▲《明星鍵盤手》廖柏雅向網友求救被惡搞。(圖/ETtoday)

幸好最後還是在網友的幫助下順利過關,之後他挑戰自己的歌曲《心引力》,自信地唱出答案「You and ME 我確定要的就是你」,答案揭曉卻是「星與星 我確定要的就是你」,讓他傻眼大喊:「真的嗎?我唱錯了?可是這是我寫的歌耶!」反應令人大笑。

▲《明星鍵盤手》廖柏雅聽到答案傻眼。(圖/ETtoday)

ERIKA在挑戰田馥甄的歌曲《靈魂伴侶》時求救,同樣遇到網友KUSO作答,直接貼出整篇歌詞,讓主持人關關說:「沒有人直接貼整首的啦!」最後雖然兩人都沒有完成連線,但ERIKA以五比四勝出廖柏雅,順利獲得打歌機會。

▲《明星鍵盤手》ERIKA求救,網友貼上整首歌詞。(圖/ETtoday)

《明星鍵盤手》由記者關韶文主持,直播與網友互動,每週五下午5點同步在《娛樂星光雲》、《播吧》、「ETtoday星光雲」臉書粉絲團直播。

▲《明星鍵盤手》ERIKA最終獲得打歌機會。(圖/ETtoday)