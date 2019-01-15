吃對比吃少重要！年終盤點演藝網紅圈　竟有「800公斤不見了」

▲艾成大瘦30公斤。（圖／取自艾成臉書）

消費中心／綜合報導

螢光幕前忽胖忽瘦的一眾藝人經常是觀眾茶餘飯後的話題，殊不知為了維持鏡頭前的好看，演藝圈人人只能把節食的苦楚拼命往肚裡吞，往往壓抑過度反而造成食慾大反撲，身材走樣後立刻暴肥、過氣、大媽等標籤紛紛貼滿身，然而每過一陣子總會出現幾個瘦身大成功的標的，成為民眾好奇的焦點！像是近期在跨年晚會霸氣現身的艾成，狂瘦30公斤，與女友王瞳攜手登台演出黑暗系樂團獲得滿堂彩，帥翻一片粉絲。

▲成軍6年的北七樂團，睽違4年改名「87樂團」再度出專輯，主唱艾成瘦身有成，一出場引起粉絲狂尖叫。

艾成近期瘦身有成，甩肉近30公斤秒從諧星逆轉偶像明星，跨年晚會擔綱「87樂團」霸氣獻唱，一出場就跌破眾人眼鏡，讓粉絲頻頻大呼：艾成變好帥，還被譽為郭富城第二。談起過去專輯製作、演出壓力大，一天要吃掉6個便當的過去，艾成想來仍感到辛酸！

▲艾成瘦出一身霸氣。（圖／業者提供，下同）

艾成感慨分享，減肥這條路實在很孤單，真正走過的人才懂有多辛苦，雖然刻意挑選低GI食物吃加上積極健身，但是有時候心裡反而補償性地大吃回來，「自從開始食用喜樂纖，現在只要正常進食就有飽足感，代謝力也明顯提升，同樣的運動量卻是一個大爆汗。」整個人瘦得更加健康也有規律，找回壯碩身材與尖下巴，哥的氣場以不同以往。

▲八點檔一姐王瞳追求鏡頭前完美。

身為人氣八點檔一姐的王瞳也參與了87樂團的跨年演出，表現同樣不惶多讓！然而身為一姐的她，為了在鏡頭前更好看，也是很積極地維持體態，她表示：「我每天都吃4顆再搭配運動，長期食用所以讓我可以不必節食也不會有副作用」，3個月下來也不知不覺瘦了7公斤，小巧瓜子臉在戲劇定位上，無論自信女強人或是文弱苦旦都能輕鬆駕馭。

▲星二代余苑綺改變飲食觀念，瘦回自信。

擁有明星家族優質基因的余苑綺，長腿小臉令人羨慕，卻也曾經歷內分泌失調身材走山的困境，讓一向重視外表的她非常沮喪，尤其產後疲憊倦容，加上身上囤積的肉，讓她一度以為自己回不去了！所幸經人介紹，改掉瘦身只能盲目追求「清淡」飲食的觀念，搭配有健字號核可的喜樂纖做輔助食品，幫助她成功在2個月內瘦12公斤，氣色比以前更紅潤勻亮，最後更是風風光光的辦了場世紀婚禮，讓寶貝女兒樂樂當花童，順利躍升幸福人妻！

▲藝人林利霏曾飽受產後暴肥困擾。

▲美魔女方季惟追求完美，努力保持體態。

人氣女星林利霏也曾因懷孕期間暴肥20公斤，看不慣自己身上出現鬆垮掰掰袖及肚子的三層肉，一度憂鬱到嚴重落髮，只能在家裡羨慕朋友風風光光拍美照，不甘心的她，後來也是努力調整飲食習慣，改變心態順利在2個月內少了11公斤，再度重返螢光幕前讓她自己很滿意；以及過去被譽為軍中情人的方季惟，身為美魔女對抗年齡影響的新陳代謝減緩問題，體重一度飆到70公斤，為了維持美麗的形象，也嘗試了喜樂纖，結合飲食控制及運動，3個月順順的瘦掉12公斤。

▲潘懷宗博士分享天然飲食就有許多減重成分，吃對比吃少更重要！

盤點藝人、網紅，從名人潘懷宗、王瞳、艾成、余苑綺、方季惟、李燕、曹蘭，網紅陳彤彤、護理師髣髣、nini、san珊珊、轟炸機、marie等人，透過喜樂纖共同累積減重成果竟達800公斤之多！面對年終尾牙、除夕過年滿桌大魚大肉的佳餚，就算平時努力忌口，總不好意思在長官、親朋好友面前掃大家的興，又不想吃的很有罪惡感，想必更加好奇喜樂纖是如何達到減重輔助的效果！

潘懷宗博士說明，在天然飲食中就有許多可以幫助減重的成分，像是茶葉當中的兒茶素可以加速代謝，在許多醫學研究當中證實確實有燃燒脂肪、代謝脂肪的促進效果；另一則是山苦瓜裡的苦瓜素可阻斷囤積，對血糖的調控及減重都是很好的食材，以及山茶花種籽內含許多天然的植物化學元素，可抑制形成。而喜樂纖就是具備此日本三大專利成分，且經動物實驗證明，服用喜樂纖8週後，體脂可降低14.7、體重降低16.4、肝臟脂肪23.5，通過不易形成體脂肪功能認證，能更全面控管體重與健康，宛如漫漫減重路上的一盞明燈，陪伴大家實踐理想苗條體態。