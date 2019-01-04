87樂團主唱激瘦「30公斤」花半年減肥超值得　網讚台版郭富城

▲「87樂團」主唱艾成脫胎換骨宛如換了一個身體，激瘦30公斤引起網友討論。（圖／艾成的異想世界粉絲團，以下同）



消費中心／台北報導

台灣是美食天堂，弄巷間的小吃、餐廳料理一間間擠滿人潮，香氣四溢的美饌甜點讓人無法抵擋，不小心卡路里就會超標過量，加上平常久坐缺乏運動，就會導致「肥胖」纏上身，尤其藝人更需要注意身材保養。成軍6年的北七樂團，睽違4年改名「87樂團」再度出專輯，2018年底在跨年演唱台語單曲〈作伙作夢〉轟動高雄。值得注意的是，主唱艾成脫胎換骨宛如換了一個身體，激瘦30公斤成為全場亮點，精實的身材驚艷台下粉絲：「艾成好帥！」

「87樂團」2012年由超偶冠軍歌手艾成、八點檔一姐王瞳、金鐘男配角何豪傑、阿修羅與樂咖等組團，花了4年推出全新國語專輯《霸氣》，創作主打歌〈作伙作夢〉在高雄使場韓國瑜首場鳳山造勢大會，單曲曝光就聲名大噪！他們受訪時表示，「團員來自歌唱和影視，大家因為愛音樂聚在一起，期間差點因為理念不合而解散，四年來磨合的專輯終於誕生，新名字取87（霸氣）當諧音，希望未來能更堅持又霸氣地走音樂這條路。」





▲成軍6年的北七樂團，睽違4年改名「87樂團」再度出專輯，主唱艾成瘦身有成，一出場引起粉絲狂尖叫。

「87樂團」團員許久沒相聚，今年在高雄跨年，整晚High歌接續不斷，帶來《管不著》、《安放》、《傑作》、《作伙作夢》、《三天三夜》，這次到高雄開唱，艾成緊張的情緒藏不住，因為上一次表演已經是10年前參加超級偶像奪冠後在高雄唱跨年。主唱艾成透露，新專輯魔了四年，差點一度告吹！外加製作人司徒松老師超嚴格，如果團員無法達到水準，專輯製作就會停擺，而且老師會要求搖滾樂團主唱體態要健康，瘦身就變成他的長期戰爭。提到減肥之路，艾成表示，「真的很難，一直瘦不下來，當時一天都要吃掉6個便當。」要節制飲食，管好自己的口慾真的不太容易。

減肥這條孤單的路，艾成求助無門也曾經一度想放棄，看著身邊的人瘋狂聚餐，百無禁忌的吃美食宵夜，自己只能低GI飲食忌口或上健身房跑步，過程非常孤單。少量多餐的減肥方式運用不當，也會造成極端反應，到達一個停滯期反而吃更多，但為了能讓音樂專輯能順利發騙，艾成終於找對方法，體重從93公斤減到67公斤，掉了快30公斤，星運也跟著高漲，「瘦了之後我的人生不再一樣，這份自己讓我的生命充滿熱情，充滿愛。」艾成在臉書上張貼一張手伸前後的照片，自嘲：「這是同一個人？」引起粉絲熱議，「太勵志了！」笑說根本差太多，現在的艾成的帥度簡直跟郭富城一樣。





▲艾成至今已瘦身30公斤，露出壯碩身材與尖下巴。

艾成透露，要健康速效的瘦身，真的不容易，甩肉成功的關鍵還靠了健康食品輔助！「自從開始食用喜樂纖，現在只要正常進食就有飽足感，代謝力也明顯提升，同樣的運動量卻是一個大爆汗。」艾成甩肉成功，同時透過節食搭配運動，至今已瘦身30公斤，露出壯碩身材與尖下巴，整體氣場也比以往更加有自信。

市面上有許多標榜減肥功能的健康食品，光靠忌口與運動還不夠，艾成選擇喜樂纖來輔助瘦身，其含山茶花種籽、山苦瓜萃取及高濃度兒茶素等優質萃取製作，預防壞東西累積至體內，且通過不易形成體脂肪功能認證。潘懷宗博士指出，葉裏面的兒茶素對身體有加強代謝、燃燒脂肪，有一定的促進作用，另外山苦瓜的苦瓜素可以調整體質，阻斷脂肪囤積，對於減重是非常好的食材，搭配規律運動，擁有健康體態。