女神卡卡道歉：我判斷力太糟！　抵制性侵犯「6年前這首歌」全面下架

記者李湘文/綜合報導

女神卡卡(Lady Gaga)曾在2013年發表歌曲《Do What U Want (With My Body)》,找來美國歌手勞凱利(R. Kelly)合作,10日卻宣布將從音樂平台上移除這首歌曲。她身為性侵受害者,得知勞凱利被控訴性暴力行為,決定站出來表態,也為自己過去的錯誤判斷道歉。

▲女神卡卡宣布下架《Do What U Want (With My Body)》。(圖/翻攝自女神卡卡Instagram)

女神卡卡強調,自己同樣曾被人侵犯,知道那些受害的女性有多痛苦,也覺得有必要讓大眾正視這件事。她透露,《Do What U Want (With My Body)》這首歌就是在人生黑暗時期做的,「我故意創作了一些極度目中無人的、挑釁的東西,因為我太憤怒,而且還沒能接受我自己人生的傷口。」

如今回頭再看當時的行為,女神卡卡也覺得想法太扭曲,坦言如果能回到過去,就會勸年輕的自己去接受治療。雖然她沒辦法幫助以前的自己,但可以向前走,並且表達對那些性受害者的支持,「這些事情沒有發生在你們自己身上,你不會明白是什麼感覺,但我知道。」

▲勞凱利被控性侵。(圖/翻攝自勞凱利Instagram)

女神卡卡表示:「我聽到關於勞凱利的指控,都非常可怕且無法反駁。」因此,她決定從iTunes等音樂平台上刪除《Do What U Want (With My Body)》,並且不再跟勞凱利合作,「我很抱歉,為了我年輕時糟糕的判斷力,而且我沒有早點出來發聲。我愛你們。」

▲女神卡卡公開道歉並抵制勞凱利。(圖/翻攝自女神卡卡Instagram)

52歲的勞凱利曾被指控多項侵犯女性行為,甚至傳出跟未成年少女性交、軟禁6名女子當性奴等,但全部遭到本人否認。不過,美國電視頻道「Lifetime」最近播出一系列紀錄影片《Surviving R. Kelly》,揭露更多勞凱利疑似性侵的內幕,使得這個議題再度成為社會焦點。