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女神卡卡道歉：我判斷力太糟！　抵制性侵犯「6年前這首歌」全面下架

記者李湘文／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）曾在2013年發表歌曲《Do What U Want (With My Body)》，找來美國歌手勞凱利（R. Kelly）合作，10日卻宣布將從音樂平台上移除這首歌曲。她身為性侵受害者，得知勞凱利被控訴性暴力行為，決定站出來表態，也為自己過去的錯誤判斷道歉。

▲女神卡卡（Lady Gaga）抵制勞凱利（R. Kelly）。（圖／翻攝自女神卡卡Instagram）

▲女神卡卡宣布下架《Do What U Want (With My Body)》。（圖／翻攝自女神卡卡Instagram）

女神卡卡強調，自己同樣曾被人侵犯，知道那些受害的女性有多痛苦，也覺得有必要讓大眾正視這件事。她透露，《Do What U Want (With My Body)》這首歌就是在人生黑暗時期做的，「我故意創作了一些極度目中無人的、挑釁的東西，因為我太憤怒，而且還沒能接受我自己人生的傷口。」

如今回頭再看當時的行為，女神卡卡也覺得想法太扭曲，坦言如果能回到過去，就會勸年輕的自己去接受治療。雖然她沒辦法幫助以前的自己，但可以向前走，並且表達對那些性受害者的支持，「這些事情沒有發生在你們自己身上，你不會明白是什麼感覺，但我知道。」

▲女神卡卡（Lady Gaga）抵制勞凱利（R. Kelly）。（圖／翻攝自勞凱利Instagram）

▲勞凱利被控性侵。（圖／翻攝自勞凱利Instagram）

女神卡卡表示：「我聽到關於勞凱利的指控，都非常可怕且無法反駁。」因此，她決定從iTunes等音樂平台上刪除《Do What U Want (With My Body)》，並且不再跟勞凱利合作，「我很抱歉，為了我年輕時糟糕的判斷力，而且我沒有早點出來發聲。我愛你們。」

▲女神卡卡（Lady Gaga）抵制勞凱利（R. Kelly）。（圖／翻攝自女神卡卡Instagram）

▲女神卡卡公開道歉並抵制勞凱利。（圖／翻攝自女神卡卡Instagram）

52歲的勞凱利曾被指控多項侵犯女性行為，甚至傳出跟未成年少女性交、軟禁6名女子當性奴等，但全部遭到本人否認。不過，美國電視頻道「Lifetime」最近播出一系列紀錄影片《Surviving R. Kelly》，揭露更多勞凱利疑似性侵的內幕，使得這個議題再度成為社會焦點。

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