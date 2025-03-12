直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化

▲3/10 14：01 在咖啡店簽好離婚協議書後，馨儀（前排右）手拿咖啡和經紀人前往戶政事務所，後方則是單為明（後排右）及見證的友人。

圖文／鏡週刊

樂團「蘇打綠」貝斯手、唯一的女性成員馨儀去年傳出婚姻生變，遭疑是因金曲錄音師老公單為明背叛、主動提分開。但兩人身邊好友私下透露，發現他們倆其實是因為「錢」使關係走向毀滅，而且男方的身心狀況因此逐漸惡化，一度產生輕生念頭；本刊10日更直擊馨儀和單為明正式辦理離婚，結束7年夫妻關係。

馨儀才剛結束樂團「蘇打綠」位於台北小巨蛋的演唱會，沒想到本刊獲知線報，她的婚姻生活也跟著劃下句點；本刊去年曾獨家報導，馨儀和老公單為明傳出婚變，當時她以「正在學習以家人身分相處」回應，讓外界以為她已離婚，不過當時只是分居，夫妻關係仍在苟延殘喘中。

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▲3/10 13：09 蘇打綠成員馨儀（左一）和單為明（左三）約在咖啡店，簽下離婚協議書。



據悉，2年前夫妻之間就已有離婚念頭，期間經過來來回回的痛苦談判之後，3月10日下午1點多，本刊接獲線報，直擊馨儀和單為明在戶政事務所辦理離婚手續，見證這對無緣的夫妻倆正式結束婚姻的那一刻。

▲13：19 馨儀（左）簽字後，換單為明（箭頭處）簽下離婚協議。



本刊直擊，馨儀和單為明一起現身台北市戶政事務所旁的咖啡店，兩人在蘇打綠經紀人的見證下，簽過一張又一張文件，馨儀和單為明幾無交談，而是和經紀人討論文件問題。約莫花了半小時後，馨儀才和單為明、經紀人、男方見證人徒步走到隔壁的戶政事務所，興許是如釋重負，馨儀還綻放出了笑容。

▲14：02 簽完離婚協議，馨儀（前排右）似乎也放下心中大石，露出了燦爛笑容。



▲14：10 馨儀（右）和單為明（左）前往戶政事務所，辦理離婚手續。



▲14：12 馨儀（右二）、單為明（左一）離婚辦到一半中途站了起來，清楚可見他們抽到的號碼「214」是情人節，也算黑色幽默。

▲14：35 辦理完手續這一刻，馨儀（右）和單為明（左）已是前妻、前夫的身分。



進入戶政事務所後，號碼牌還抽到諷刺的「214」，隨後又是冗長的手續，兩人繼續簽文件，馨儀和單為明都面無表情，男方更是多次放空，近1個小時後才辦完手續，此刻，這對夫妻正式結束7年婚姻，成為法律上的陌生人。

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