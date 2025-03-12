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蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死

【蘇打綠馨儀離婚1】馨儀開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」　單為明絕望崩潰

▲3/10 13：09 蘇打綠成員馨儀（左一）和單為明（左三）約在咖啡店，簽下離婚協議書。

圖文／鏡週刊

表面看來，馨儀和單為明的離婚過程雖然平和無比，不過就本刊所掌握的消息，其實檯面下卻是暗潮洶湧。

去年傳出因單為明背叛婚姻，主動提離婚，馨儀不願意；為此馨儀一度曾提出「5千萬贍養費、男方10年內不得再婚、與人同居」條件，顯示出她不願放手的心情，因為一看也知上述條件過於苛刻且難以執行。

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【蘇打綠馨儀離婚1】馨儀開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」　單為明絕望崩潰

▲身為蘇打綠成員，馨儀經常在世界各地巡演，忙碌生活讓她無暇跟老公單為明好好溝通，導致婚姻生變。

離婚條件來來回回談了許久，傳出單為明鐵了心就是想離，但究竟是什麼原因？身邊友人說法是婚姻已經讓男方心力交瘁，許多人都見證了單為明這幾年來身心狀況急速惡化，不僅體型忽胖忽瘦，甚至有段時間每週都得打營養、維他命點滴維生。

不僅單為明的健康出了問題，連帶也影響到他的工作；傳出在一場聚會中，在工作夥伴的關心下，單為明終於肯說出生活上的難處，才發現他的焦慮狀況已經非常的嚴重，到了得定期看身心科的地步，友人表示：「單為明親口說過，有想死的念頭。」

【蘇打綠馨儀離婚1】馨儀開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」　單為明絕望崩潰

▲單為明（左二）因婚姻出問題，心力交瘁，導致身體出狀況，在友人關心下才說出累積已久的壓力。（翻攝自單為明IG）

加上在2年前，當時擔任蘇打綠復刻專輯錄音師的單為明，向馨儀正式提出了離婚要求，只是一提之後，他就被趕出工作團隊，而後許多工作也受到影響，甚至遭到取消；面臨婚姻與事業的雙重夾殺，單為明的生活只剩絕望。

直到和馨儀分居之後，單為明的身心狀況才漸漸恢復，與此同時，音樂圈也開始傳出男方背叛婚姻的傳言。據悉，當時外遇疑雲登上新聞後後，單為明希望馨儀幫他澄清老公並沒有出軌，但是馨儀不願意幫他背書，並稱「反正新聞會被洗掉」，認為自己名譽受損的單為明，就此徹底心死，此事也成為壓垮他們婚姻的最後一根稻草。

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