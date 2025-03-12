豆花妹❤八三夭阿璞10年罕放閃！「民生社區牽手慶生」私下互動全被拍

▲在2月27日阿璞40歲生日當天，本刊直擊他和情牽多年的女友豆花妹，下午時分一起在台北市民生社區十指緊扣、手牽手散步，完全不像是已經交往10年的資深戀人。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

八三夭主唱李賢璞（阿璞）和蔡黃汝（豆花妹）兩人相戀交往10年，時報周刊CTWANT在2月27日阿璞40歲生日當天，直擊他和情牽多年的女友豆花妹，下午時分一起在台北市民生社區手牽手散步，兩人邊走邊聊，仔細一看這對愛侶手上還一起提著高檔牛排店的紙袋，看來剛剛已經進行了愛的午餐約會了。

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▲阿璞手上提著某家高檔牛排店的袋子，看來剛剛情侶倆已經先安排了一場生日饗宴。（圖／本刊攝影組）



2月27日下午2點多左右，八三么阿璞與豆花妹情侶檔現身北市民生社區，身為宅男女神的豆花妹，頭戴黑色巴黎世家的帽子，穿著黑色外套搭配同色系牛仔褲，穿著寬鬆舒適卻不顯胖，反而穿出時髦俐落感；而八三夭主唱大人阿璞則是帽子、眼鏡、口罩、牛仔外套，極盡遮掩之能事。

▲兩人散步到路邊的停車格取車一同離開。（圖／本刊攝影組）



化著淡妝的豆花妹一路上像是有說不完的話，一直跟男友聊天，兩人就這樣漫步、邊走邊聊，小倆口的手也始終維持照十指交扣的親密狀態，彼此緊握的手就像是被強力膠黏住了似的，完全不像已經交往10年的資深戀人。而兩人還一起提著某家高檔牛排店的袋子，看來剛剛情侶倆已經先安排了一場生日饗宴。下午2點26分，兩人散步到停車格取車，一起乘車離開。

豆花妹與阿璞於2015年初相戀，兩人也被多次被拍到男方溫馨借送女方回家，分離時還依依不捨，抓緊時間在騎樓下聊天。阿璞還曾騎著機車載豆花妹回自己家，兩人同戴情侶安全帽，一起共度了浪漫的一夜。

▲2023年豆花妹以行動示愛，特別赴高雄參加八三夭演唱會。（圖／報系資料照）



▲八三夭以洗腦神曲〈想見你想見你想見你〉，再創歌唱事業巔峰。（圖／楊澍攝）



他們約會的地方不只在台灣，也曾同赴美國賭城一起看秀，豆花妹被目擊如小鳥依人般，右手勾著阿璞的左手腕看水舞秀，舉止相當親暱。除了私底下的相處，兩人在工作上也互相依靠，豆花妹不僅多次出席八三夭慶生趴演唱會，發迷你專輯時，阿璞也跨刀相助。

▲雖然被過傳分手，但本刊2020年也曾直擊豆花妹深夜仍是跟著阿璞回家，感情一直沒變。（圖／本刊攝影組）



雖然已經交往10年，但豆花妹多次透露還沒有結婚的想法，更直言不認為年齡到了就該結婚，也不想被年齡數字綁架，依舊希望能自由自在做想做的事，用工作證明自己、努力賺錢、累積作品。

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