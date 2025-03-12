ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

又是新加坡！Lady Gaga睽違12年「亞洲獨家開唱」　台粉崩潰：得出國看了

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）近年忙於電影《小丑：雙重瘋狂》和《Gucci：豪門謀殺案》拍攝，音樂上也以電影與爵士專輯為主，近日終於推出全新專輯《狂亂》（MAYHEM），也宣布將展開巡演。然而本次亞洲場次，卻如同先前泰勒絲一般，由新加坡拿下獨家主辦權，令粉絲崩潰喊：「真的得出國看了！」

▲女神卡卡（Lady Gaga）推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

▲女神卡卡回歸流行音樂界，推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡曾在訪問中表示她的未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）是鼓勵她回歸流行音樂的動力，麥可曾說：「我在神采（Chromatica）巡迴演唱會中，看見了她內心的火焰。我希望幫助她一直保持這樣的熱情，創作讓她開心的音樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次專輯中卡卡也以一曲〈Blade of Grass〉作為獻給麥可的感謝信，靈感源自於麥可曾在後院問她希望以什麼方式被求婚，卡卡甜蜜回憶道：「我就說：『就從後院摘一片草葉，纏繞在我的手指上，這樣我就會很開心了！』我還記得他當時的表情和後院的草，想著他應該要用後院正中央最長的草來求婚。」

▲女神卡卡（Lady Gaga）推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

▲女神卡卡回歸流行音樂界，推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡表示《狂亂》中承載了她對音樂的熱愛，有各種曲風、風格與夢想交織其中，她形容：「當我面對我人生中所有的狂亂，我的解答是『我在愛中找到平靜』。」她將此次專輯創作過程比喻成像「重新拼湊一面破碎的鏡子」，她解釋：「即便無法將碎片完美復原，你仍然能以全新的方式創造出一種美麗而完整的事物。」

▲女神卡卡（Lady Gaga）推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

▲隨著新專輯推出，女神卡卡也將展開巡演。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡新專輯《狂亂》數位平台已經上線，實體專輯現正預購中，預計3月21日正式發行。而Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball》巡演後，時隔13年再度登上新加坡舞台。將於5月18日起，一連在新加坡國家體育場演出四場，更是Lady Gaga在亞洲的唯一站點。旅遊平台Klook也將獨家推出演唱會套票，3月19日至21日搶先預購。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求救...家屬：是事實

推薦閱讀

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

DK談黃子佼復出「不該是演藝圈」　喊話徐乃麟、曾國城

DK談黃子佼復出「不該是演藝圈」　喊話徐乃麟、曾國城

「北藝大校花」臉凹被嫌像吸毒犯　為「這原因」想當天王嫂

「北藝大校花」臉凹被嫌像吸毒犯　為「這原因」想當天王嫂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」完整時間軸曝

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」　警搜出毒品她辯：承認但不是我的

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

YTR圈聲援Andy「暖舉網看哭」！　蔡阿嘎感嘆：為何壞人都活得很滋潤

親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

「六合彩之父」93歲離世！　女兒吳君如沉痛證實：最愛的父親走了

金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」　媽媽發聲：請幫她恢復名譽

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女神卡卡, Lady Gaga

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蘇打綠馨儀離婚開條件「5千萬贍養費、10年不再婚」！前夫爆崩潰想死
  2. 江祖平激情互摸「鮮肉底迪」爆姊弟戀！　路邊抱完帶回家過夜
  3. 直擊蘇打綠馨儀辦離婚！掰了7年關係「導火線曝」：男方身心狀況惡化
  4. 又是新加坡！Lady Gaga睽違12年「亞洲獨家開唱」　台粉崩潰：得出國看了
  5. 蓋兒加朵神還原美麗壞皇后　隔了88年真人版《白雪公主》致敬動畫
  6. 蘿拉救兵是聖結石姻親！　本人證實急切割「準備提告」：骯臟事有夠多
  7. 陳天仁「熱戀日籍型男YTR」被抱著狂親！　直擊牽手吻臉：只是朋友　
  8. 古曼童不能亂請！長腿選美皇后想復活兒子　卻招來未知怨靈反噬
  9. 李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻粉絲　南韓巧遇台灣人開心請客
  10. 獅子結伴圍攻大象！《野地刺客》直擊全球物種　遇生存危機本能手段

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366