又是新加坡！Lady Gaga睽違12年「亞洲獨家開唱」　台粉崩潰：得出國看了

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后女神卡卡（Lady Gaga）近年忙於電影《小丑：雙重瘋狂》和《Gucci：豪門謀殺案》拍攝，音樂上也以電影與爵士專輯為主，近日終於推出全新專輯《狂亂》（MAYHEM），也宣布將展開巡演。然而本次亞洲場次，卻如同先前泰勒絲一般，由新加坡拿下獨家主辦權，令粉絲崩潰喊：「真的得出國看了！」

▲女神卡卡回歸流行音樂界，推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡曾在訪問中表示她的未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）是鼓勵她回歸流行音樂的動力，麥可曾說：「我在神采（Chromatica）巡迴演唱會中，看見了她內心的火焰。我希望幫助她一直保持這樣的熱情，創作讓她開心的音樂。」

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此次專輯中卡卡也以一曲〈Blade of Grass〉作為獻給麥可的感謝信，靈感源自於麥可曾在後院問她希望以什麼方式被求婚，卡卡甜蜜回憶道：「我就說：『就從後院摘一片草葉，纏繞在我的手指上，這樣我就會很開心了！』我還記得他當時的表情和後院的草，想著他應該要用後院正中央最長的草來求婚。」

▲女神卡卡回歸流行音樂界，推出全新專輯《狂亂》。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡表示《狂亂》中承載了她對音樂的熱愛，有各種曲風、風格與夢想交織其中，她形容：「當我面對我人生中所有的狂亂，我的解答是『我在愛中找到平靜』。」她將此次專輯創作過程比喻成像「重新拼湊一面破碎的鏡子」，她解釋：「即便無法將碎片完美復原，你仍然能以全新的方式創造出一種美麗而完整的事物。」

▲隨著新專輯推出，女神卡卡也將展開巡演。（圖／環球音樂提供）

女神卡卡新專輯《狂亂》數位平台已經上線，實體專輯現正預購中，預計3月21日正式發行。而Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball》巡演後，時隔13年再度登上新加坡舞台。將於5月18日起，一連在新加坡國家體育場演出四場，更是Lady Gaga在亞洲的唯一站點。旅遊平台Klook也將獨家推出演唱會套票，3月19日至21日搶先預購。