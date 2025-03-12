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蓋兒加朵神還原美麗壞皇后　隔了88年真人版《白雪公主》致敬動畫

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼的開山祖師娘《白雪公主》，找來了《神力女超人》蓋兒加朵演出美麗壞皇后，當她站在鏡子前。儘管她詮釋壞皇后的美貌可以說是皇族裡數一數二，她的氣勢也馬上壓過了所有演員，蓋兒加朵第一天上戲仍是戒慎恐懼，她說：「這是當然的，畢竟我演出的角色可是經典中的經典。」

▲《白雪公主》找來了《神力女超人》蓋兒加朵演出美麗壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲《白雪公主》找來了《神力女超人》蓋兒加朵，演出美麗壞皇后。（圖／迪士尼提供）
 
《白雪公主》是迪士尼首部動畫作品，如今88年過去，真人版終於準備登場，其劇情也是家喻戶曉，事實上，這個故事是在1812年由格林兄弟撰寫，並以德國童話出現在《格林童話》裡。1937年，迪士尼將之翻拍成動畫電影，於是造就了心地善良的公主對抗邪惡皇后的劇情。

當年的《白雪公主》一上映就獲得了8百萬美金（約2.4億）的票房，其拍攝成本卻只有150萬美金（約4千5百萬台幣），成為那個年代收益最高的電影。

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▲《白雪公主》找來了《神力女超人》蓋兒加朵演出美麗壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲蓋兒加朵神還原《白雪公主》美麗壞皇后。（圖／迪士尼提供）

雖然沒有雪白肌膚，「真人版」白雪公主瑞秋曾格勒在接受美國《綜藝報》訪問時，強調了自己絕非傳統公主的傻白甜，「現在的白雪公主不會等著被王子拯救，她也不會每天只夢想真愛會突然降臨，因為她的父親告訴她，只要她勇敢無畏、公平和真誠，有一天她就能成為真正的領導者。」
 
隨著《白雪公主》的預告片亮相，真人版的電影也將揭開神秘面紗，究竟真人版和動畫及童話故事有多少差別？導演馬克韋伯說：「我非常高興世界各地的觀眾和粉絲能夠重溫白雪公主的魔法世界。我們的目標一直是向原版動畫電影致敬，我們非常感謝出色的藝術家團隊，包括配音員和技術人員，他們以如此獨特的方式將這些神奇、迷人的角色帶入了我們的生活中。」

 

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白雪公主, 神力女超人, 蓋兒加朵

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