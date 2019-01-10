李千那養兒女慘討超商過期食品果腹　淚問師：可欠學費嗎

記者林彥君／台北報導

李千那出道11年，得到金馬、金鐘兩大獎項肯定，她近日上中視《改變的起點》專訪，分享當年從《超級星光大道》比賽後，一路走來的心路歷程。她說當年最慘的時候，「曾經餓到到超商問店員要報廢的過期品來吃」，對於當年她執意追夢，她也忍不住落淚自責對不起她的一雙兒女。

▲李千那 。（圖／中視提供）

在《超級星光大道》結束後，她和周傳雄老師簽約，在許多人眼中她非常幸運，但她透露為了追夢有段辛酸的過程，「曾經一瓶無糖豆漿分三餐喝，晚上怕餓肚子的話，就早一點睡覺。」李千那還曾經去便利商店要淘汰的食物，還被店員認出來。「超商過了時間點後，會把那些食物淘汰掉，我就去拜託他們說可不可以給我，因為我不在意過期，這樣至少可以填飽肚子。」

▲李千那在節目上，回憶一路走來成名辛酸。（圖／中視提供）

李千那有一雙兒女要養，自責對不起兒女，想到追夢時要兼顧小孩學費，李千那說到兒女眼淚瞬間奪眶而出，「一次兩個人，那時候學費非常的龐大，我跟老師說不好意思，可以先讓我欠著嗎?我可能過幾天再還你？」但如今熬了過來，李千那也感謝一雙兒女的貼心，讓她能夠安心打拼事業。

李千那回憶當年背著父親偷偷參加《超級星光大道》，面對13強淘汰賽時居然忘詞，她透露當時是因為父親的關係，「你能夠想像我爸多反對，但他竟然可以出現在比賽現場，他又坐很前面，拿著我的加油牌。」雖然父親剛開始強烈反對她成為歌手，但李千那回首這一路的過程，她說「父親一直反對、唱衰我，反而變成我更想要往前的動力，其實也要滿感謝他的。」