專訪／AV女優吉川愛美曖昧兩年　「驗貨」當天才發現男友超雷

記者蕭采薇／專訪

24歲的前日本AV女優吉川愛美（吉川あいみ）曾穿著去年11月宣佈引退，她坦言自己是為錢入行，「很後悔成為AV女優」。雖然在工作上，她曾經與3、400百人交手，但談到愛情，吉川愛美仍抱有憧憬，「我喜歡比較大男人。不過大男人也有溫柔一面吧。不過如果喜歡上一個人，我是不會直接開口的類型。」

▲日本AV女優吉川愛美已正式引退。（圖／記者季相儒攝）



即使拋開AV女優身份，吉川愛美就像一般女生，談及過往戀情時發生的趣事，還是會忍不住笑出聲來，面對同性別的記者，話題更是葷素不忌。吉川愛美在18歲入行前，曾經在便利商店打工，16歲時就有客人會邀她「晚上一起出去玩」，但最後並沒發展成交往關係。

▲吉川愛美18歲入行，演了6年AV。（圖／記者季相儒攝）

那時，吉川愛美有個曖昧的對象。她說：「我16歲時認識那個男生，曖昧了兩年，到了18歲終於有更一進步的行為。」然而當吉川愛美摸到對方的「下面」時，才發現大勢不妙，她忍不住笑說：「那個人真的太小了，小到我都沒辦法知道他到底有沒有進來，只能假裝呻吟幾聲。」花了兩年才發現對方是個「雷」，吉川愛美笑說：「那晚之後就分手了，之後連一次都沒有見過面。」

▲日本AV女優吉川愛美。（圖／記者季相儒攝）

吉川愛美透露自己「比較大男人」，但有個但書「大男人也有溫柔一面吧！」她舉例道：「像是一起搭電梯時，男生會按住電梯的開門按鈕，讓女方先走。或是兩人一起散步時，他會走在外面，也或者是會在上下車時為妳開門。我不是馬上會被打動的類型，但要讓女生感受到被尊重。」

▲日本AV女優吉川愛美。（圖／記者季相儒攝）

從回答中不能看出，有著大眼睛和圓圓娃娃臉的吉川愛美，私底下是個「M屬性」小女人。然而這卻和她過往的螢幕形象不太符合，吉川愛美坦言道：「我在工作上是S，雖然比較娃娃音，但也會劇情跟角色改變去聲音。」

▲日本AV女優吉川愛美長相甜美。（圖／記者季相儒攝）

在2019年正式拋下女優身份，吉川愛美再也不用去「改變自己」，曾說過「入行後其實沒交過幾次男友」，希望吉川愛美在新開始的人生，能找到那個讓她感受到幸福以及「被尊重」的人。