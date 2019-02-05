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專訪／吉本興業諧星「借高利貸」靠女友養10年　如今收入都給老婆

記者蕭采薇／專訪

日本搞笑組合「野性爆彈」成員酷奇（Cookie），除了諧星身份外，也是知名藝術家。出身自日本最大的諧星經紀公司吉本興業，他坦言有段辛苦的日子，「沒有闖出名聲，就不能討口飯吃。」得靠打工才能勉強維持生計。最慘的時候，酷奇 曾經去借高利貸，還得靠當時的女友一養就是10年。如今，他願意把自己所得到的一切，都給一路支持的妻子。

▲▼日本諧星野性爆彈Cookie酷奇專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲出身吉本興業的「野性爆彈」Cookie酷奇，是諧星也是知名藝術家。（圖／記者李毓康攝）

酷奇招牌的白臉模仿術，是將臉塗白，並以肖像的概念畫上臉孔，包括日本女星小雪、綾瀨遙等人都曾是模仿對象。其實對於諧星來說，除了好笑外，得夠有特色，才有可能比別人更多一點走紅的機會。

酷奇說：「很多人以為進了吉本興業就成功了，但吉本興業實在太大了，諧星跟軍隊一樣多 ，大概可以組好幾個軍團吧！進了不代表成名，內部才是競爭的開始。」但這不代表裡頭是一場場的腥風血雨，酷奇說：「不是把對方踢掉才能上位，我們每個人都在找自己沒有的東西，彼此會互相激勵。」

▲▼日本諧星野性爆彈Cookie酷奇專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲外界以為進入吉本興業就成功，但酷奇默默無名時，靠當時女友養了10年。（圖／記者李毓康攝）

酷奇回憶道：「最苦的時候，一個月賺不到三萬日幣（約台幣8466元）。那時候靠女朋友養，吃軟飯、變賣東西才能活下去。」最後逼得酷吉只能去借錢過日子，然而人生如戲，戲如人生，卻又發生了比悲傷更悲傷的故事。

酷奇說：「其實日本有正當的現金借貸公司，但是跟地下錢莊的名字都太接近了！我記得我走進去的時候，整排都是滿臉橫肉、凶神惡煞的大哥，我不敢逃跑。」所以，酷奇原先想合法的借點現金度過難關，最後卻成了向黑道高利貸借了一筆鉅款。

▲▼日本諧星野性爆彈Cookie酷奇專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Cookie酷奇模仿地下錢莊中，黑道大哥的表情。（圖／記者李毓康攝）

「因為太可怕了，所以我努力要賺到這些錢。」這場借錢意外反而成了酷奇的動力，最後他僅花了兩年，就還完這筆鉅額借款。酷奇說：「當聽到印章『啪！』的聲音時（蓋切結書證明已還款），雖然被出乎意料的音量嚇到，但真的很高興。」

▲▼日本諧星野性爆彈Cookie酷奇專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲Cookie酷奇自稱是個性陰暗的諧星。（圖／記者李毓康攝）

至於當年默默「養」著酷奇這個小白臉的女友，如今已經成為老婆。提到太太，自稱個性陰暗的酷奇，終於露出一抹微笑說：「兩個人在一起雖然也是幸福，但有沒有錢也是關鍵。人家說貧窮夫妻百事哀嘛！現在賺的錢都給老婆，該是我報恩的時候了。」

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